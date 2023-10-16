فراس الصباح كرّم رئيس جمعية رعاية وتأهيل المسنين

ديوان Diwan

حضر العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين فعاليات الحفل الذي تم تنظيمه برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث بين البغلي أن الجمعية تعمل على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة، كما عززت الجمعية تعاملها مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال التعاون في تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج، تم خلالها ترجمة فعلية وعلى أرض الواقع ما جاء في نصوص ومواد مذكرة التفاهم والتعاون الثنائي المشترك بشأن خدمة ورعاية وتأهيل المسنين والتي أبرمتها الجمعية مع إدارة رعاية المسنين في مطلع عام 2023م.

هذا وأكد حمد الخالدي الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالتكليف حرص الوزارة والعاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتي تميزت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في ترجمته بواقعية بهدف رعاية وخدمة وتأهيل المسنين، مقدراً دور العم إبراهيم البغلي باعتباره من الشخصيات المتميزة والداعمة لكل قضايا رعاية وتأهيل المسنين التي تعمل الوزارة لتحقيقها كأحد أهداف التنمية الشاملة لدولة الكويت من خلال الجمعية والفرق التطوعية التي تنفذ كل الفعاليات تحت إشراف الجمعية خدمة للمسنين، لذلك وجب تكريم العم البغلي نظير جهوده الإنسانية والتطوعية والخيرية تجاه رعاية وخدمة وتأهيل المسنين .

كما تقدم العم البغلي بخالص العرفان والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية وجميع العاملين بالوزارة بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية، شاكراً للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يشرفنا ويضاعف مسؤولياتنا المجتمعية، كما أن ذلك الأمر يسعدنا ونحن نساهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت.

