البغلي وقَّع عقد تأليف كتاب «العربية في اللغة الفارسية»

ديوان Diwan

أشار العم إبراهيم البغلي بصفته نائب رئيس نائب رابطة الصداقة الكويتية الإيرانية،بأنه يتشرف بالعمل مع مجلس إدارة الرابطة تجاه تحقيق رؤية وتنفيذ الخطط والأهداف والبرامج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلع الرابطة إلى تنفيذها مستقبلا، كما أكد بأنه انطلاقاً من مسؤوليته الأدبية والاجتماعية تجاه القضايا المتعلقة بتعزيز وتقوية الروابط الشعبية وأواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين الكويتي والإيراني، فقد تقدم لمجلس إدارة رابطة الصداقة الكويتية الإيرانية بالاقتراح الذي يبين رغبته في المساهمة في إعداد وطباعة وإصدار كتاب يشتمل على المفردات اللغوية المشتركة بين اللغة العربية واللهجة الكويتية واللغة الفارسية، مع تحمله لكل التكاليف المادية المترتبة على ذلك، وبناء على موافقة مجلس إدارة الرابطة بادر العم البغلي في التنسيق مع الجهات المختصة والمتخصصة في هذا المجال.

هذا واستقبل العم البغلي في مكتبه الدكتور سمير أرشدي أستاذ اللغة الفارسية بجامعة الكويت، وذلك بناءً على التنسيق الذي تم بينهما، حيث أكد الدكتور أرشدي وأبدى استعداده للقيام بإعداد وتأليف وإخراج المادة العلمية للكتاب،مبيناً بأن الإحصاءات الصادرة عن مجمع اللغة الفارسية تشير إلى أن 56% من مفردات اللغة الفارسية هي عربية أو من أصل عربي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق الترابط اللغوي والثقافي بين العربية والفارسية ومدى تمازجهما وتزاوجهما، كما بين بأن كبار شعراء الفارسية أنشدوا قصائد بالعربية ومعظم الأدباء العرب أتقنوا الفارسية لأنهما يكملان بعضهما بعضاً لغوياً، وبيت أرشدي بأن الكتاب يتضمن دراسة أكاديمية للكلمات العربية المتداولة في الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الحكومية في الجهورية الإسلامية الإيرانية، ويشمل الكلمة العربية ثم استعمالها في الفارسية ثم دلالتها ومعناها. وفي ختام اللقاء قام العم البغلي والدكتور أرشدي بتوقيع عقد إعداد وتأليف كتاب (العربية في اللغة الفارسية) في يوم الخميس الموافق 12/10/ 2023م، تم الاتفاق والتعامل بين كل من الطرفين، الطرف الأول السيد إبراهيم طاهر احمد البغلي، والطرف الثاني د. سمير عبد الأمير ارشدي، والذي بموجبه تم هذا الاتفاق بين طرفي هذا العقد بناء على موافقة الطرف الأول على العرض المقدم من الطرف الثاني بتاريخ 5/10/2023م، ولرغبة الطرف الأول في التعاقد المباشر لإعداد وتأليف كتاب (العربية في اللغة الفارسية)، وحيث إن الطرف الثاني من المتخصصين في هذا المجال والذي أبدى استعداده التام لتنفيذ بنود وأحكام هذا التعاقد، فقدتم الاتفاق إيجاباً وقبولاً على تنظيم هذه العلاقة على النحو التالي: إعداد وتأليف الطرف الثاني كتاب بعنوان «العربية في اللغة الفارسية» بعدد 150 صفحة، ويتضمن الكلمات العربية الموجودة في الكتب المدرسية المتداولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.، ويتكفل الطرف الأول بطباعة ونشر الكتاب المذكور وتوزيعه حسب رغبته، ويتعهد الطرف الثاني بتسليم الكتاب المعد للطباعة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد، ولا يحق للطرف الثاني التصرف بالكتاب بعد طباعته سواء بنسخه أو توزيعه كل أو جزء أو بالنشر أو إعادة الطباعة والنشر لمصلحته أو لمصلحة أية جهة كانت، إلا بموافقة خطية من الطرف الأول، وتعد المادة العلمية والمعلومات الواردة في الكتاب، والكتاب بعد إصداره من الحقوق الفكرية للطرف الأول. وفي نهاية اللقاء شكر العم البغلي الدكتور أرشدي متمنياً التوفيق في عمله، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء رابطة الصداقة الكويتية الإيرانية، مقدراً لهم الموافقة على إصدار الكتاب الامر الذي شرفني وضاعف من مسئوليتي تجاه تحقيق رؤية وتنفيذ الخطط والأهداف والبرامج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلع الرابطة إلى تنفيذها مستقبلا ً، والتي نعتبرها بمنزلة الدافع الذي نواصل من خلاله العمل والجهد والعطاء لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي من شأنها أن تحقق التطلعات والرؤى التنموية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

