أسس التعامل مع كبار السن اجتماعياً ونفسياً

ديوان Diwan

أشارت المعلومات والبيانات الواردة في الدليل الارشادي لدور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في التعامل مع كبار السن، والصادر من قبل إدارة الخدمات الصحية لكبار السن في وزارة الصحة في دولة الكويت، إلى أن مرحلة التقدم في العمر تصاحبها تغيرات حتمية في السياق الصحي كالتغيرات الجسمية والاضطرابات العقلية كألزهايمر والسياق النفسي كالقلق والاكتئاب والسياق الاجتماعي للإنسان كافتقاده لمكانته، والعزلة، والاغتراب، والتقاعد عن العمل وغيرها، ومن مظاهر هذه التغيرات فقدان العلاقات الاجتماعية وفقدان العديد من الأنشطة والاهتمامات والاعتماد على الآخرين والانسحاب من المجتمع ونقص عمليات التفاعل الاجتماعي. كما يعاني المسن من اتساع وقت الفراغ وانخفاض الدخل الشهري، والإصابة ببعض الامراض الجسمية والنفسية كما يصبح المسن أكثر تمركزا نحو الذات واقل اهتماما برغبات الآخرين، وبناء عليه يجب الوقوف عند مرحلة التقدم في العمر والتأمل بها كثرا، كما يجب الاهتمام بالمسنين ورعايتهم رعاية متكاملة، ومعرفة تغيرات هذه المرحلة وخصائصها ومشكلات المسن حتى يتسنى لنا معرفة كيفية التعامل مع هذه المرحلة العمرية؛ كذلك يكون من المهم إعداد مقدمي الخدمات الاجتماعية من أجل تلبية الاحتياجات النوعية للمسنين.

مفاهيم اجتماعية حول كبار السن وكيفية التعامل معها

إن الاهتمام بتثقيف كبار السنيعتبر من أهم القضايا التي يجب أن نهتم بها لمساعدة كبار السن على تثقيف أنفسهم وإعدادهم لمرحلة التقدم في العمر من خلال الاهتمام بعدة قضايا مهمة تتمثل بالآتي:

أولاً: التثقيف الصحي

مع تزايد عدد كبار السن في المجتمع تزداد الحاجة لتعزيز الصحة عن طريق الخدمات الصحية المقدمة حيث إن تعزيز الصحة الإيجابية لأنماط الحياة يلعب دورا مهما في الحفاظ على جودة الحياة وتحقيق الاستقلالية لكبار السن، ولتحقيق هذا هناك حاجة للتدخل بالتثقيف الصحي لتعزيز الرعاية الذاتية لكبار السن كما لهم دور في التهيؤ لمرحلة الشيخوخة وتخفيف حدة الاعراض المصاحبة لها ليعيش صحيحا معافى في الكبر وأن يحافظ على صحته في شبابه ويرعاها ويجنبها ما يضرها من عادات مذمومة كالتدخين وتعاطي الخمر وسائر اشكال الادمان، وان يحافظ على نشاطه بمداومة الحركة المفيدة- كالمداومة على الصلاة في المساجد وممارسة الرياضة، وإحداث التوازن المنشود بين أوقات العمل والراحة، بحيث لا يركن إلى الكسل والاسترخاء أغلب الوقت، ولا يهلك جسده في عمل متواصل واجهاد دائم، وأن يتحرى التغذية الجيدة التي تمد جسمه بما يحتاج دون افراط أو نقصان.

أهم المعلومات التي ينبغي تعليمها لكبار السن بشأن الرعاية الصحية

> ضرورة عمل الفحوص اللازمة بشكل دوري مثل قياس كثافة العظام للسيدات بعد انقطاع الطمث ومراجعة الطبيب عند الحاجة لذلك.

> الاهتمام بأنواع الأغذية المناسبة لهم.

> ممارسة الرياضة المناسبة أو المشي لمدة 30 دقيقة يوميا تساعد على صحة القلب وتمنع تصلب الشرايين، وتقلل من الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

> أخذ التطعيمات الضرورية مثل التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا.

عدم التدخين أو تناول المواد المخدرة.

> عدم الإفراط في تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب. لتوعية بمخاطر سوء استخدام الأدوية، أو عدم الاستخدام الأمثل للدواء، حيث يخطئ بعض المرضى من كبار السن في أخذ الجرعة الصحيحة من الدواء، كما يخطئ البعض في التوقيت الصحيح للجرعة.

> كما يجب تحذير المسن من تداخلات الأدوية، بحيث لا يستعمل أكثر من دواء في وقت واحد إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، مع ضرورة إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأدوية التي تستخدمها، كما يجب إخبار المسن بأن هناك بعض الأدوية التي تتداخل مع بعض أنواع الطعام، لذا عليه استشارة الطبيب أو الصيدلي حول هذا الأمر قبل الشروع في استعمال الدواء. كما أنه من الأهمية بمكان أن يكون طبيبك على علم إذا كانت لديك حساسية من أي دواء، مع أهمية العلم بأن الدواء المناسب للآخرين ليس شرطا ان يكون مناسبا لك استشر طبيبك أولا.

• بداية الشفاء لا تعني ترك الدواء، فبعض كبار السن إذا أحس بالراحة والتحسن بعد تناول جرعة أو جرعتني مــن الدواء يترك الدواء، لا تترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب، كما يجب حفظ الدواء بالطريقة الصحيحة.

• كبار السن أكثر عرضة لخطر إدمان الأدوية، وغالبا ما تظهر مؤشرات ذلك في إصابة كبار السن ببعض اعراض الانسحاب مثل ارتعاش أيديهم وصعوبات النوم واعتلال الحالة المزاجية، وعدم وضوح كلامهم أو تعبيراتهم وكذلك ظهورهم وكأنهم غائبون من المؤشرات التحذيرية الدالة على إصابتهم بإدمان الأدوية لذا يجب الاستفسار عما إذا كانت الأدوية، التي يتناولونها، ضرورية بالفعل أم لا. أما إذا لم يمُكنهم التحقق بأنفسهم، ينصح بضرورة استشارة الطبيب المعالج لاستيضاح هذا الأمر منه.

• هناك فرق بين المهدئات ومسكنات الألم فليس هناك أعراض طبية تستدعي تناول المهدئات على الدوام لذا ينبغي على كبار السن المرضى الحرص على ألا يتناولوا هذه النوعية من الأدوية لمدة تزيد على أربعة إلى ستة أسابيع على حد أقصى بينما يختلف الأمر بالنسبة لمسكنات الألم حيث يتوجب على المرضى تعاطيها بكثرة بسبب معاناتهم من أمراض محددة. وعلى الرغم من ذلك يمكن استبدال المسكنات أحيانا ببعض الوسائل الأخرى للتخفيف من حدة الألم، مثل العلاج الطبيعي، أما بالنسبة لأفضل وسيلة للوقاية من إدمان الأدوية بالنسبة لكبار السن تتمثل في المواظبة على الأنشطة البدنية والذهنية أيضا.

ثانياً: إدارة وقت الفراغ

بعد التقاعد

• ينبغي ألا يدع كبير السن غيره يقوم بعمل يستطيع هو أن يقوم به.

• ينبغي أن يهتم كبير السن بتوضيح الإرشادات والأوامر التي توجه للآخرين.

• ينبغي أن يكون كبير السن حازما ولا يؤجل عمله.

• ينبغي أن يكون لدى كبير السن خطة عمل لتنفيذها في الصباح الباكر وتصور عما ينبغي انجازه قبل الانتهاء من كل يوم عمل.

• يجب على كبير السن أن يتعلم كيفية الاسترخاء بين حين وآخر ليستجمع فكره ونفسه.

مشكلات التوافق في الشيخوخة وكيفية التعامل معها

التوافق هو التغير في السلوك من أجل التوافق بنجاح مع تغير الموقف الاجتماعي، ومن ثم فهو عملية مستمرة مدى الحياة، لا تتم مرة واحدة وبصفة نهائية، بل تستمر طوال الحياة التي تتضمن سلسلة من الحاجات المتغيرة لإشباعها، والصراعات المتجددة لحلها، والتوترات المتكررة لخفضها، ولعل أهم المواقف الضاغطة والشاقة التي يتعرض لها كبار السن وتتعلق بتوافقهم النفسي تتمثل بالآتي:

• فقدان شريك الحياة.

• التقاعد وفقدان الدور الاجتماعي.

• العجز وفقدان الاعتماد على النفس.

المرض.

• الانتقال من المنزل إلى دار الرعاية.

تقرير من إعداد منصور السلامين

أمين السر العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

