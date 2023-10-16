الخالد: فخورون بسريان مرسوم «الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة»

وطن النهار

وجّه رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رسالة إكبار وإجلال من حكومة الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق الصامد في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم، معرباً عن اعتزازه وفخره بموقف الكويت قيادة وحكومة وشعباً الرافض للاحتلال الصهيوني والداعم للقضية.

وأضاف أننا فخورون بالمرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، والذي مازال سارياً حتى اليوم ما يعكس الثبات الكويتي في نصرة الحق.

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين المحتلة وأن يرحم شهداءهم ويتقبلهم في واسع رحمته وفسيح جناته وأن يحرر المسجد الأقصى المبارك من براثن المحتل الغاشم وأن يرزقنا فيه صلاة عاجلاً غير آجل إنه سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب الدعوات.

جاء ذلك خلال رعاية وحضور الخالد اختتام مسابقة «هاكاثون الكويت» في مجال الأمن السيبراني والتي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع أكاديمية «كودد» وذلك في جامعة الكويت أول من أمس السبت الموافق 14/10/2023.

وأضاف أن هذه المسابقة والتي تُعتبر الأولى من نوعها، خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير قدرات ومهارات كوادرنا الوطنية من أبناء وبنات الكويت وذلك بهدف حماية أمن المعلومات، مؤكداً على التزام الحكومة بدعم المبدعين في المجال التكنولوجي.

ووجه الخالد نصيحة لأبنائه واخوانه المشاركين في المسابقة بأن مستقبل الكويت التكنولوجي أمانة في أعناقهم فاحرصوا دائماً على تطوير مهاراتكم وزيادة معرفتكم في مجال الأمن السيبراني فأنتم جنود الكويت في الجبهة السيبرانية وأمن المعلومات، مؤكداً ثقة الحكومة في قدراتهم على مجابهة مختلف التحديات بكل عزيمة واصرار وتحدٍ وإبداع.

وأشار الى أننا نعيش في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا والاتصالات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فنحن في عصر المعلوماتية والحروب السيبرانية، ويجب اعداد انفسنا وكوادرنا الوطنية تكنولوجيا لحماية أمن الكويت واهلها لمواجهة التحديات المتزايدة في عصر التكنولوجيا الرقمية.

