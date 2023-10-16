جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية واست المعلمة الفلسطينية

وطن النهار

في إطار الدور القومي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية من قبل جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية وبناء على تأكيد رئيس مجلس إدارة الجمعية عماد جواد بوخمسين مواصلة دور الجمعية في تقديم التعازي للمعلمة المنكوبة باستشهاد جميع أفراد اسرتها بالقصف الصهيوني على غزة، حرصت غادة العتيبي من الفريق التطوعي النسائي في الجمعية على زيارة المعلمة الفلسطينية أريج قنن التي فقدت جميع افراد عائلتها اثر العدوان الاسرائيلي السافر على قطاع غزة.

وقدمت العتيبي الدعم للمعلمة الفلسطينية وشدت من أزرها وأكدت على أن جميع الشعب يقفون الى جانب القضية الفلسطينية عموما والى جوارها هي على وجه الخصوص.

وشددت العتيبي على ان دور الجمعية يأتي من منطلق حرصها على دعم القضية الفلسطينية وتأكيدا على ضرورة الاصطفاف الى جوار المعلمة أريج قنن في هذه الظروف الصعبة.

بدورها، اشادت المعلمة اريج قنن بالزيارة واعتبرت انها ليست بغريبة على الشعب الكويتي بجميع أطيافه والذي حرص من اليوم الاول على دعمها كما ثمنت زيارة ممثلة الفريق التطوعي النسائي بالجمعية غادة العتيبي التي جاءت لتخفف عنها آثار ما مرت به.

