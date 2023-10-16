جمعية المعلمين: نطالب بفتح الالتحاق بعائل أمام المدرسين الفلسطينيين

وطن النهار

في إطار التحرك الذي تقوم به جمعية المعلمين في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة بفلسطين، قام وفد من مكتب العلاقات الخارجية بمجلس إدارة الجمعية ضم رئيس المكتب د. فهد الظفيري وعضوية كل من: عبدالله العنزي وطيبة الكندري ووضحة العتيبي بمقابلة سفير فلسطين في الكويت رامي طهبوب وبحضور مدير العلاقات العامة ومسؤول ملف معلمي ومعلمات فلسطين ثائر ناصر.

وعبَّر الظفيري في اللقاء باسم جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي في الكويت عن الاستنكار الشديد لما يقوم به العدو الصهيوني الغاشم من أعمال إجرامية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وما أدى إلى استشهاد المئات من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن محاولات التهجير، كما عبر عن خالص التعازي للأشقاء من معلمي ومعلمات غزة العاملين في الكويت لاستشهاد عائلاتهم وأقاربهم جراء القصف الوحشي الذي يمارسه العدو الصهيوني.

وشدد على وقوف جمعية المعلمين الكويتية إلى جانبهم وتضامنها وحرصها على تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمرون بها.

من جانبه، عبر السفير طهبوب عن شكره للكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية النبيلة تجاه أشقائهم في غزة وتجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، مشيدا بالدور الذي قامت وتقوم به جمعية المعلمين في الوقوف إلى جانب أشقائهم من معلمي ومعلمات غزة في الكويت، فيما نقل رغبة هؤلاء المعلمين بضرورة السماح لأسرهم بالتواجد في الكويت في ظل المرحلة الحالية، لطمأنتهم ولتهيئة الظروف النفسية المناسبة لهم في أداء رسالتهم.

