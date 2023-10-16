غزة.. 2384 شهيداً و1.2 مليون نازح

عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: اعلنت الأمم المتحدة أمس أن الأمر الذي أصدرته إسرائيل بإخلاء شمال قطاع غزة تسبب بـ»نزوح جماعي» باتجاه جنوب القطاع الفلسطيني. ومنذ عملية « طوفان الاقصى» التي نفذتها «حماس» في 7 أكتوبر تقصف اسرائيل القطاع المحاصر بلا توقف.

وطلبت من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، حوالى 1,1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2,4 مليون نسمة، الفرار إلى الجنوب في أسرع وقت.

وكشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية وتشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن، وتدمير أكثر من 14 مستشفى مشيرا الى سقوط شهيد كل خمس دقائق.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، امس إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، ولا يوجد لدينا مجال لدفن جثث القتلى، محذرا إسرائيل من مغبة التوغل البري في القطاع أو ارتكاب المزيد من المجازر. وطالب السفير الفلسطيني بفتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل إلى غزة لتزويد القطاع بالإمدادات الغذائية والطبية وضمان دخول المساعدات. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن عدد القتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية بلغ 2384 قتيلا، ونحو 10 آلاف جريح. ومن جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه بشكل أصبح يهدد حياتهم. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، وبات من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص، مشيرا إلى أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العام.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مستمر منذ صباح الجمعة «. وأضافت «أفاد شركاء في المجال الإنساني بأن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن العدد الدقيق غير معروف». وحتى منتصف ليل الخميس الجمعة كان هناك 423378 نازحا داخل قطاع غزة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «تشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دمِّرت منازلهم أو تضررت أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، يقيمون مع أقارب وجيران، وفي منشآت عامة أخرى».

وخصّصت إسرائيل ممرين آمنين لعبور سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه، الأول قرب ساحل غزة والثاني عبر وسط القطاع الفلسطيني الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيصال مساعدات إنسانية «فورية» إلى القطاع الفقير الخاضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما تم تشديده مع بدء الحرب.

وتسود الفوضى وشعور بالرعب في قطاع غزة مع إقدام كثيرين على التوجه إلى الجنوب.

وفرضت إسرائيل «حصارا كاملا» على القطاع في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وأوقفت إمدادات الكهرباء والمياه والوقود. وقالت الدولة العبرية إن الإمدادات لن تستأنف حتى تطلق «حماس» سراح جميع الأسرى الذين احتجزهم مسلحوها خلال الهجوم.

