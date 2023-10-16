الضفة.. 51 شهيداً وأكبر حملة اعتقالات

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: شيع آلاف الفلسطينيين 6 شهداء كانوا قضوا خلال مواجهات اندلعت يوم السبت، عند مداخل عدد من البلدات في الضفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية الى 51 فلسطينيا.

الى ذلك اعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس أن الجيش الإسرائيلي نفذ أضخم حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وذلك بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، السبت الماضي. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 470 شخصا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الحالي، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى».

وأضاف أن هذه الحملة هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع حجم الاعتقالات والمدة التي نفذت خلالها. وقال إن الحملة شملت الفئات كافة في المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تركزت في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. لكن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قالت إن الاعتقالات شملت 330 فلسطينيا. وقالت الصحيفة إن الحملة تركزت على عناصر «حماس» فتم اعتقال 190 منهم.

ولفت إلى القوات الإسرائيلية عمدت إلى التنكيل بالمعتقلين مثل الضرب المبرح، وعمليات التخريب الواسعة للمنازل. يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الحالي 2023 اكثر من 6 آلاف فلسطيني.

