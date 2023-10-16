اغتيال قيادي ميداني ثالث في «حماس»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس انه قتل قياديا في «حماس» كان مسؤولا عن مهاجمة تجمع سكاني إسرائيلي خلال الهجوم المباغت الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر الحالي.

وأعلنت إسرائيل قتل بلال القدرة وهو القيادي الثالث في «حماس» الذي تعلن إسرائيل مقتله منذ أن ردت على الهجوم الذي تعرضت له بقصف قطاع غزة ضمن عملية «السيوف الحديدية».

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل القدرة مساء السبت في قصف إسرائيلي على خانيونس مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن عملية تجمع «نيريم» وهي واحدة من عشرات العمليات التي نفذها عناصر «حماس» الذين عبروا الحدود. وتشكل نيريم واحدا من 20 تجمعا سكانيا- زراعيا هاجمتها حركة «حماس» قبل نحو عشرة أيام.

