«الصحة العالمية»: إجلاء المرضى قسراً «حكم إعدام»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع قد يكون «بمثابة حكم إعدام».

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها «تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة». وأضافت أن «الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية».

وتابعت أن نقل المرضى إلى جنوب غزة «حيث تعمل المرافق الصحية بالفعل بأقصى طاقتها وغير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، قد يكون بمثابة حكم إعدام».

وأكدت المنظمة أن حياة العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة وحالتهم هشة أصبحت الآن «على المحك».

وأضافت المنظمة أن العاملين الصحيين في شمال غزة يواجهون الآن «خيارا مؤلما» بين التخلي عن المرضى المصابين بأمراض خطيرة، أو تعريض حياتهم للخطر من خلال البقاء في المكان، أو تعريض حياة مرضاهم للخطر أثناء محاولتهم نقلهم إلى المستشفيات الجنوبية «التي لا تملك القدرة على استقبالهم». وأكدت منظمة الصحة العالمية أن «الغالبية الساحقة من مقدمي الرعاية اختاروا البقاء واحترام قسمهم كمحترفين في مجال الصحة». وشددت أنه «لا ينبغي للعاملين في مجال الصحة أن يضطروا أبدا إلى اتخاذ مثل هذه الخيارات المستحيلة».

من جهتها حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس من انهيار قدرات المستشفيات أمام «مجازر إسرائيل». جاء ذلك وفق ما أوردت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك نقلا عن المتحدث باسمها أشرف القدرة. وقال القدرة، إن «المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها (الأخيرة) أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».

بدوره كشف مدير مستشفى الشفاء في غزة د. محمد سليمة أن الطاقم الطبي فقد السيطرة في ظل الأوضاع المأساوية والكارثة الإنسانية الكبرى حيث بلغت الأمور مرحلة المفاضلة بين الجرحى بعدما امتلأت جميع المستشفيات بكل أقسامها بالجرحى. وأعلن سليمة أن أعداد الجرحى فاقت الطاقة الاستيعابية لمجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مستشفى في غزة. وقال «المستشفى سيتحوّل الى مقبرة جماعية إذا نفد الوقود من المولدات في ظل الانقطاع الكامل للكهرباء».

الى ذلك حثّت منظمة «أطباء بلا حدود» إسرائيل على «التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية» في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع «غير مقبول». وقالت المنظمة في بيان إنها تخشى «إبادة» العاجزين عن النزوح من شمال قطاع غزة، مثل المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بعد أن دعت إسرائيل الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة نحو جنوب غزة قبل هجوم بري مرجح.

