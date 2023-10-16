«مترو غزة».. فخ قاتل يتربص بقوات الاحتلال

عربيات ودوليات

مع اقتراب ساعة الصفر لاجتياح غزة حصلت القوات الجوية الإسرائيلية على المزيد من القنابل الأميركية الصنع لمساعدتها في تدمير متاهة الأنفاق التي تستخدمها عناصر «حماس» في القطاع لإخفاء الأسلحة والمقاتلين والرهائن. لكن من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى قوات برية لتفجير شبكة الأنفاق المعروفة باسم «مترو غزة» وفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين وضباط عسكريين.

وقال ماثيو ليفيت، خبير مكافحة الإرهاب ومسؤول كبير سابق في الأمن القومي الأميركي، إن «إسرائيل تعمل بشكل واضح لإخراج أكبر عدد ممكن من هذه الأنفاق عن الخدمة» وأضاف أن الأنفاق تشكل هدفاً عسكرياً مهماً لإسرائيل في سعيها إلى إضعاف الجناح العسكري لـ«حماس» وتفكيك البنية التحتية للمسلحين.

من جهته، أكد الصحافي الاستقصائي الأميركي، سيمور هيرش، امس أن إسرائيل تخطط للهجوم على غزة باستخدام قنابل الهجوم المباشر المشترك «جدام» مما سيؤدي إلى تدمير المدينة بالكامل. وقال هيرش، «إن مخططي الحرب الإسرائيليين الحاليين مقتنعون، كما أخبرني مصدر مطلع بأن النسخة المطورة من «جدام» ذات الرؤوس الحربية الأكبر ستخترق أعماق الأرض بما فيه الكفاية قبل أن تنفجر». وأضاف أن العمق المتوقع لاختراق قنابل «جدام» للأرض تصل من ثلاثين إلى خمسين مترا. مشيرا إلى أنه مع الانفجار والموجة الصوتية الناتجة ستقتل القنابل الجميع في نطاق نصف ميل. ونوه بأن الغزو البري الإسرائيلي سيأتي بعد القصف.

بدوره، أشار برادلي بومان، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات إلى أنه على الرغم من امتلاك إسرائيل تكنولوجيا متطورة للكشف عن أنفاق «حماس» فإن الشبكة تحت الأرض ستشكل تحديات خطيرة للجيش الإسرائيلي. ومن المرجح أن يتمكن عدد كبير من مسلحي الحركة من النجاة من الغارات الجوية من خلال الاختباء في الأنفاق أسفل غزة. وقال بومان، وهو ضابط سابق في الجيش الأميركي إن «حماس ربما قامت بتخزين كميات كبيرة من الغذاء والماء والأسلحة والذخيرة في هذه الأنفاق».

ولأكثر من عقد من الزمان، أثبتت الأنفاق في غزة أنها أداة حاسمة في ترسانة «حماس» حيث مكنت المسلحين من إحباط الجيش الإسرائيلي.

