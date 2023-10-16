محمد بن سلمان: يجب وقف العمليات العسكرية

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الرياض - الوكالات: اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، امس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، ان اجتماعه مع ولي العهد السعودي في الرياض، كان «مثمرا للغاية». وافاد مسؤول أميركي أن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع ولي العهد السعودي، استمر أقل من ساعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان «أكد الجانبان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط وخارجه».

وتأتي زيارة بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة في المنطقة تشمل 6 دول عربية، وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد السبت، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معربا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

وخلال وجوده بالإمارات بحث بلينكن مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الوضع في غزة، كما زار «البيت الإبراهيمي» في أبوظبي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان «الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد». وشدد الجانبان على «ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة»، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكد الشيخ محمد بن زايد وبلينكن أهمية «العمل لإيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين».

