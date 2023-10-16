هنية يؤكد: لا هجرة من غزة

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن «لا هجرة من قطاع غزة»، واصفا الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» قبل أسبوع ضد إسرائيل بـ«الضربة الاستراتيجية». وقال هنية في كلمة متلفزة «أهل غزة متجذرون في أرضهم، لن يخرجوا من غزة لن يهاجروا مهما فعلتم أيها القتلة، أيها المجرمون». وأضاف «لا هجرة من الضفة لا هجرة من غزة إلى مصر».

وأضاف إسماعيل هنية «قرارانا أن نبقى في أرضنا». وتابع «نريد أن يرحل هذا الاحتلال عن أرضنا، عن قدسنا، أن تكون لنا دولة وعاصمتها القدس وأن يتحرر اقصانا وأن يعود شعبنا الفلسطيني».

واتهم هنية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ومنع المساعدات الإنسانية من دخول غزة. وقال إنه بعث رسالة «عاجلة» الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن «ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة».

واعتبر هنية أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي أكد فيها إطباق الحصار على القطاع ترقى أيضا إلى ذات المستوى. وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية «للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني».

