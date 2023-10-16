إيران: «غزو غزة» سيخرج الوضع عن السيطرة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان امس من الدوحة من أن «لا أحد» يمكنه «ضمان السيطرة على الوضع» إذا شنت اسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة. وقال عبداللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الايرانية «إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع».

واجرى عبداللهيان مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، حول تطورات حرب غزة، في العاصمة القطرية. وقالت «حماس» في بيان لها، فجر امس إنه «جرى الاتفاق على استمرار التعاون لإنجاز أهداف المقاومة والشعب الفلسطيني كاملة». وقبل هذا اللقاء التقى عبداللهيان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية و«إسرائيل».

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اجرى السبت، مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد

آل ثاني وسلطان عُمان هيثم بن طارق حول التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الاتصال الأول شدد أمير قطر للرئيس الإيراني، على ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال. كما شدد الشيخ تميم على ضرورة العمل من أجل «فتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف». وأكد أمير قطر «موقف الدوحة الثابت حول إدانة استهداف المدنيين، وسياسات العقاب الجماعي، ودعوات تهجير الفلسطينيين». في سياق متصل تبادل الرئيس الإيراني وسلطان عُمان هيثم بن طارق، «وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما المستجدات في الأراضي الفلسطينية».

الى ذلك حضت فرنسا حزب الله على عدم الانخراط في النزاع بين اسرائيل و«حماس»، معربة عن قلقها حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل. كما شدّدت الرئاسة الفرنسية على أنه «من المهم جدا أن تمتنع إيران عن تأجيج التوترات وأن تمتنع عن تقديم الدعم العملي لحماس» مضيفة أن «لا معلومات محددة لديها» بشأن ضلوع طهران في هجوم 7 اكتوبر.

