إسرائيل تغلق «مناطق حدودية» بعد جولة قصف من لبنان

عربيات ودوليات

بيروت - القدس المحتلة - الوكالات: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سقوط «قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من لبنان» ورد بفرض حظر وإغلاق في البلدات القريبة من الحدود، فيما قال حزب الله إنه قصف دبابة ميركافا إسرائيلية وإن طاقمها سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال مصدر في حزب الله اللبناني «حققنا إصابات مؤكدة في صفوف قوة إسرائيلية في شتولا». وفي وقت سابق، اعترف الجيش الإسرائيلي بـ«4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية». وبعد لحظات، قال الجيش الإسرائيلي «تعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا». وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على ثكنة عسكرية لجنوده في الجليل الأعلى. وأضاف «قواتنا ترد بقصف مدفعي». وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها. واستهدف قصف إسرائيلي كثيف محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان. وقال حزب الله إن استهدافه للجيش الإسرائيلي في شتولا يأتي ردا على استشهاد وجرح صحافيين ومواطنين جنوبي لبنان ولاحقا أعلن الحزب مهاجمة موقع الراهب الإسرائيلي «بالأسلحة المناسبة في سياق ردنا على الاعتداءات على قرانا الحدودية». أما الناطق العسكري الإسرائيلي فقال إن دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار من أراضيها وقال الجيش الإسرائيلي «نقوم بالتشويش على برمجة الملاحة البرية إثر تطور الموقف الأمني على الحدود مع لبنان»,

الى ذلك تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» في بيان أمس عمليتي تسلل نفذتا الجمعة والسبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من «النفاذ داخل» إسرائيل.

