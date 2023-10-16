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وطن النهار

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إزالة 187 إعلاناً و13 مخالفةً و9 إنذارات في الفروانية


نفذ الفريق الرقابي لمراقبتي الأسواق والمحال في محافظة الفروانية جولة تفتيشية شملت محال العارضية الحرفية، كانت حصيلتها تحرير 13 محضر مخالفة إعلان وانتهاء شهادة صحية لعامل المحل بالاضافة الى توجيه 9 انذارات وتمت ازالة 187 اعلانا عشوائيا بأحجام مختلفة.
وأوضح مراقب الاسواق بادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية مشعل الديحاني ان البلدية متجهة لتقديم جميع خدمات القطاعات الى الكترونية بالاضافة الى ان تجديد تراخيص اعلانات المحال والشهادات الصحية سيكون الكترونياً في تطبيق «سهل» لتسهيل عملية تجديد التراخيص على المواطنين.


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