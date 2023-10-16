«العلاقات العربية والدولية»: الجرائم الإسرائيلية مخالفة صارخة للقانون الدولي

وطن النهار

أكد مجلس العلاقات العربية والدولية على إدانته واستنكاره البالغ للعدوان الاسرائيلي السافر على قطاع غزة والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات المدنية وفرض حصار شامل على السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، في عقاب جماعي، في مخالفة صارخة للقانون الدولي ولقواعد الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب بما يرقى الى اعتباره جرائم ضد الانسانية،و في الوقت الذي يرفض فيه المجلس أي استهداف للمدنيين العزل من أي طرف كان فانه يحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم اسرائيل وتجاوزها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في التدمير الممنهج والوحشي لقطاع غزة، ومحاولاتها السافرة لارتكاب جريمة تطهير عرقي تهدف لتهجير السكان وخلق واقع جديد في تكرار مأساوي للنكبة المستمرة منذ خمسة وسبعين عاماً من التهجير ومصادرة الأرض وانكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن خلال فرض نظام فصل عنصري معلن الأهداف والخطط للسيطرة على كامل فلسطين التاريخية،في رفض واضح وانكار رسمي لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومضى في بيانه قائلاً: ان الاضطهاد والتمييز وغياب الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني،فضلاً عن ممارسة المجتمع الدولي لسياسة المعايير المزدوجة وتقاعسه عن الالتزام بمسؤولياته الانسانية والأخلاقية والقانونية، ناهيك عن دعم وتشجيع نظام اليمين الفاشي في اسرائيل لكفيل بوضع المنطقة والعالم أمام أزمات لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو عواقبها على السلم والأمن الدوليين،و أيضاً التأكيد على كارثية السياسات الغربية في دعم وتشجيع النظام الفاشي العنصري في اسرائيل على تجاهل التزاماته كدولة محتلة، بل ودعمه بامكانيات البطش بالشعب الفلسطيني وحمايته من الادانات والعقوبات الدولية،واحتضانه باعلام عنصري مشوه وموجه يبرر جرائم الاحتلال ويشيطن نضالات الشعب الفلسطيني ويتجاهل معاناته الرهيبة مع أطول وأشرس احتلال شهده التاريخ الحديث وحيث لم يؤدِ مثل هذا المسار الا الى النتائج الوخيمة والمعاناة الانسانية الرهيبة التي لن تفرز فائزاً ولا منتصراً، وما تمارسه اسرائيل الآن وأمام سمع وبصر المجتمع الدولي من جرائم ابادة وتهجير للشعب الفلسطيني في غزة ومخططاتها لتحويل غزة الى معسكر اعتقال عبر اجبار أكثر من نصف السكان على اخلاء منازلهم والنزوح القسري دون تدخل دولي حاسم تفرضه مسؤوليات مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا مثال حي على ما تشكله الجرائم الاسرائيلية من انتهاك صريح للقانون الدولي، الأمر الذي سيعرض المنطقة والعالم لكارثة رهيبة تقع مسؤوليتها بالكامل على عاتق داعمي النظام الفاشي في اسرائيل وحُماته.

يؤمن مجلس العلاقات العربية والدولية أيضاً أن ميزان العدالة والحق والقانون لن يتحقق الا بموقف عربي موحد متماسك ومتضامن ومنسجم في الوقت ذاته مع الحقيقة السياسية التي عبرت عنها المبادرة العربية للسلام، والتي أقرتها وجددت الالتزام بها القمم العربية، والتي تستند إلى المبادئ والقيم والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي عنوانها الواضح: السلام الشامل مقابل الحقوق الفلسطينية والعربية الشاملة.

