«الأمم المتحدة»: بيت الزكاة رائد العطاء

وطن النهار

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قال وكيل وزارة الأوقاف د. بدر المطيري إن حملة إغاثة غزة التي أطلقتها الكويت ستستمر شهراً كاملا مشيراً لمساهمة المساجد في تلك الحملة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النهار» على هامش الاحتفالية التي أقامتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتكريم بيت الزكاة ومنحه لقب رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي، وأن هناك تبرعات أونلاين لدعم الأشقاء في فلسطين، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها جميع الجهات الحكومية. وحول استمرار المساجد بالدعاء لفلسطين، أجاب نعم مستمرون، ونحن معهم بالدعاء لهم في المساجد، حول تكريم بيت الزكاة ومنحه لقب رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي قال: هذا التكريم جاء بفضل الله وبفضل قيادتنا الحكيمة، مشيراً إلى أن شعب الكويت جبل على عمل الخير، والمؤسسات الحكومية والأهلية جميعها تدعم العمل الخيري على مستوى العالم، وفي كلمة ألقاها ممثل وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري نقل تحيات وتقدير وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة. عبدالرحمن المطيري. إلى الحضور معرباً عن فخره واعتزازه أن تظل الكويت أميراً وحكومة وشعباً وبجميع مؤسساتها ولجانها ومنظماتها الخيرية رائدة سباقة في مجالات العمل الخيري والإنساني.

وأضاف المطيري في كلمته:

العطاء الإنساني دين بلادي، وتاريخ الكويت المضيء حافل بالخير قديماً وحديثاً، وشعبها جبل على حب الخير والإحسان، ولا أدل من تلك الفزعات الشعبية التي يصطف فيها الشعب خلف حكومته وأجهزتها، ليوصلوا العون، وما جادت به نفوسهم للمحتاجين والمنكوبين حول العالم.

وتابع كلمته يطيب لي أن أشارككم اليوم هذا الحدث المهم، بتتويج إحدى مؤسساتنا الرائدة والمتميزة في مجالات العطاء الإنساني، بيت الزكاة هذا الصرح الحكومي المستقل الشامخ، الذي رعى الخير والعطاء والتنمية محلياً وعالمياً على مدار سنوات عمله التي تجاوزت الأربعين، منذ إنشائه في عام 1982م، حتي صار مثالا يحتذى به، ونقلت تجربته الناجحة إلى العديد من دول العالم، العربية والإقليمية، لاقتباس مواطن النجاحات التي حققها بيت الزكاة.

ولفت إلى عطاءات بيت الزكاة، وقال: لا يتسع المجال لسرد عطاءات بيت الزكاة خصوصاً، ولعطاءات دولة الكويت للعالم عموماً، فهذه بلادي إلى تقلدت ببيت الزكاة وبنظرائه من المؤسسات واللجان الخيرية وسام الإنسانية، وحازت قصب السبق بين الأمم بعطائها الإنساني للقاصي والداني في شتى بقاع الأرض، وكنتم بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دائما خير معين لنا في غوث اللاجئين ومد يد العون لهم، حتى أعان بيت الزكاة وحده أكثر من خمسين ألف أسرة من النازحين قسراً خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهي شهادة افتخار ولا شك.

وزاد إن بيت الزكاة، ومع هذا التتويج، يؤكد حرصه على مد جسور الشراكة الإنسانية، للتخفيف من معاناة الشعوب، ودعم سبل الأمن المجتمعي، ومحاربة العوز والفقر. ومن جهته قال د. ماجد العازمي مدير عام بيت الزكاة في تصريح لـ«النهار»: بيت الزكاة هيئة حكومية مستقلة وسباقة في مساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض لاسيما القضايا الحساسة مثل القضية الفلسطينية والأزمة التي تشهدها غزة الآن.

وأضاف: أول ما أعلن عن هذه الأزمة قام بيت الزكاة بإطلاق حملة جمع التبرعات لنصرة أخواننا في غزة، مشيراً لوجود تنسيق كامل مع الجمعية الكويتية للإغاثة ووزارة الخارجية لتوصيل المساعدات بأسرع ما يمكن.

وفي رده على سؤال يتعلق بإذا ما كانت هذه المساعدات تقدم عينية أم مادية أجاب: هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لرصد الاحتياجات الضرورية سواء كانت مادية أو غذاء أو دواء ونوفر ما يحتاجه أخواننا في قطاع غزة.

وحول تكريم بيت الزكاة ومنحه لقب رائد العطاء. وتوقيعه لخطة عمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قال العازمي: بيت الزكاة وكيل عن المحسنين الكويتيين والتكريم من قبل هيئة أممية يستحقه هؤلاء المحسنون، لافتا إلى أن دوره هو توصيل المساعدات للمحتاجين في العالم.

وأضاف: وبعد رصد من قبل الأمم المتحدة مساعدات بيت الزكاة وضمان احترافية بيت الزكاة في التعامل مع هذه المساعدات وإيصالها مع رصد الاحتياجات الحقيقية تم منح لقب رائد العمل الخيري لمدير عام بيت الزكاة وهو اللقب الأول لمواطن كويتي وهو مفخرة لنا ويدعونا إلى المزيد لتطوير العمل الإنساني والحفاظ على سمعة ومكانة بيت الزكاة.

وأضاف: هذا يدعونا إلى تأكيدات ان الكويت مركز للعمل الإنساني.

ومن جهته، قال د. خالد خليفة ممثل المفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي في تصريح خاص لـ«النهار»: اجتمعنا في بيت الأمم المتحدة في الكويت لمنح د. ماجد العازمي مدير عام بيت الزكاة لقب رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي وهذا يعني الكثير للمفوضية، فهو يعني الاعتراف بالدور الرائد لبيت الزكاة ويعني التقدير والاعتراف بالدور الذي يقوم به العازمي، كما يعني تقديرا للكويت وشعبها وحكومتها على ما يقدمونه من عمل الخير في العالم.

وقال في تصريح لـ«النهار» وردا على سؤال يتعلق بتخوفات المفوضية بالتهجير القسري لسكان غزة ما سيزيد من معاناة اللاجئين وعددهم في العالم والمنطقة. أجاب: دائما يمثل النزوح القسري في كل مكان في العالم سواء من غزة او من جهة أخرى عبئاً كبيراً ومسؤولية أخلاقية ليست فقط على المفوضية وانما على المجتمع الدولي بأكمله.

وحول توقيع تعاون مع بيت الزكاة ومستقبل التعاون بينهما أجاب: الهدف من خطة العمل هو تحديد أنشطة يتم تقييمها في نهاية العام ومتابعة تقدمها والعمل فيما بيننا بصورة منهجية ومنظمة.

