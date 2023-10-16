«التربية»: التخضير يسهم في تحسين جودة الحياة البيئية

وطن النهار

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تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع وبحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، أقام قطاع التنمية التربوية والأنشطة فعالية «يوم التخضير» صباح امس في الحديقة الأمامية في ديوان عام الوزارة.

واكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د. غانم السليماني ان التخضير في الكويت مناسبة وطنية اطلقها صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، ايمانا منه بأهمية الغطاء النباتي وتأثيره في مختلف جوانب الحياة في الكويت.

وقال السليماني ان التخضير في الكويت يعكس التزام الشعب الكويتي بالمشاركة الفاعلة في الحفاظ على بيئتهم وتحسين جودة الحياة البيئية ويحمل دلالة عميقة عن تراث الكويت ورؤيتها للتنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.

واشار الى ان وزارة التربية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة وبالتعاون مع جميع قطاعات الوزارة والهيئة العامة للبيئة تسعى الى تعزيز ثقافة الوعي البيئي من خلال تنظيم المسابقات البيئية التي تهدف الى الاهتمام بالبيئة، والحث على المحافظة عليها، وغرس القيم الاجتماعية والمعلومات التي تخص البيئة، والمحافظة على الممتلكات العامة، والتشجيع على الزراعة والتخضير، الأمر الذي يسهم في تنشئة جيل مدرك لأهمية البيئة وسبل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس على النظام البيئي في الكويت.

