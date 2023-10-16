استقبال طلبات الكهرباء في «جنوب عبدالله المبارك»

وطن النهار

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن البدء باستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي بمنطقة جنوب عبدالله المبارك ، لافتة الى أن جميع أصحاب القسائم في منطقة جنوب عبدالله المبارك يمكنهم تقديم طلبات إيصال التيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة انها اطلقت التيار الكهربائي في المنطقة من خلال اجزاء في قطعتي 5 و6 وتم التشغيل بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، موضحه انها سوف تستقبل طلبات ايصال التيار الكهربائي لعدد 907 قسائم، وبعد الانتهاء من تشغيل آخر محطتي تحويل رئيسة من محطات التحويل الرئيسة الأربع تكون الوزارة أتمت تشغيل جميع محطات التحويل الرئيسة، وكذلك الثانوية المرتبطة بها لتغذية جميع قسائم منطقة جنوب عبدالله المبارك ليتسنى لأصحاب القسائم في المنطقة إيصال التيار لقسائمهم لتكتمل بذلك عملية إيصال التيار لجميع قسائم المنطقة، مشيرة إلى حرص الوزارة ومسؤولي قطاع شبكات التوزيع على إيصال التيار لقسائم المناطق الجديدة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

