«البلدية» أطلقت حملة لحماية مواقع التخييم

وطن النهار

بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي اطلقت ادارة العلاقات العامة في البلدية حملتها التوعوية تحت عنوان «إيدكم.. بإيدنا» #البر-نظيف بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وعند نهاية التخييم. وكشفت البلدية عن ان لجنة دراسة وتحديث المواقع المسموح التخييم بها اعتمدت بشكل نهائي في اجتماعاها 19 موقعا لاقامة المخيمات بعد الغاء احد المواقع السابقة بمحاذاة منطقة العيون لهذا العام الذي يبدأ 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على المنطقتين 10 في الشمالية و9 الجنوبية.

