رحمن تشيشتي: بريطانيا تقف مع الحق الكويتي وتدعو العراق لاحترام اتفاقية خور عبدالله

وطن النهار

أكد رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع الكويت في البرلمان البريطاني رحمن تشيشتي على ضرورة احترام العراق لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خورعبد الله التي وقعت بين الجانبين في عام 2012 وصدق عليها في برلماني البلدين عام 2023، منوها لموقف بلاده من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بابطال العمل بهذه الاتفاقية وذلك من خلال اللقاء الذي عقده وزير خارجية بريطانيا مع وزراء دول مجلس التعاون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، موضحا ان هذا الموقف يؤكد وقوف بلاده الدائم الى جانب الكويت، لافتا في ذات الوقت الى ضرورة التزام الدول بالاتفاقيات المبرمة فيما بينها وعدم الإخلال بها.

رحمن تشيشتي اكد في لقاء مع النهار بمناسبة زيارته الى البلاد على خصوصية العلاقة بين الكويت والمملكة المتحدة، مشيرا الى ان ما يربطهما من علاقات تاريخية قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل فضلا عن وجود مودة بين شعبي البلدين الصديقين، منوها الى ان الكويت تمتلك اكبر مكتب استثماري لها في لندن.

واشار الى الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الى لندن أخيراً وحضور احتفالية مكتب الاستثمار بمرور 70 عاما على انشائه في لندن، مؤكدا اهمية هذه الزيارة، كما لفت الى قوة ومتانة وتجذر العلاقة بين الكويت والمملكة المتحدة، مستذكرا موقف بلاده إبان الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 ووقوفها الى جانب الكويت في استعادة حقوقها ضمن إطار قوات التحالف الدولي.

وأوضح أن بناء العلاقات وتعزيزها لا يعتمد بالضرورة على التواصل الدبلوماسي فقط بل يتعزز وينمو بالتواصل بين الشعبين الصديقين، منوها بما تقوم به البعثة الدبلوماسية البريطانية والسفيرة بليندا لويس من دور مهم في تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة وكذلك البعثة الكويتية في بريطانيا، مشيدا بدور سفير الكويت واعضاء البعثة هناك واثنى تشيشتي بالديموقراطية الكويتية برعاية وتعزيز الحريات الدينية منوها الى الزيارة التي قام بها الى كنائس الكويت، ولفت الى دور المؤسسات الرسمية والبرلمانية الكويتية في تعزيز هذا المناخ الديموقراطي الذي تعيشه البلاد، مشيدا بالدور الكويتي الرائد في مجال العمل الإنساني، واكد ان بلاده لديها علاقات جيدة جدا مع دول مجلس التعاون مع وجود شراكة بين الجانبين، مشيرا الى ان الكويت تعد مفتاحا مهما لتنمية وتطوير علاقة بلده مع الدول الخليجية، وتطرق في الحوار الى العديد من المواضيع وفيما يلي كل التفاصيل.

حدثنا عن الغرض من زيارتكم الى الكويت؟

أنا سعيد وفخور بتواجدي بالكويت حيث امثل رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات بين المملكة المتحدة والكويت فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين بلدين وهي علاقات متميزة جدا، وبوصفي برلمانيًا من المهم أن اقوم بزيارة بلدكم العظيم للنظر في كيفية تعزيز علاقتنا الثنائية بشكل أكبر.

فلا يوجد سبب محدد لوجودي في هذا الوقت، لكني أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن ازور الكويت للنظر في كيفية تعزيز علاقاتنا بلدينا العظيمين بشكل أكبر.

كيف تقيمون العلاقات البريطانية- الكويتية في ضوء التعاون المستمر بينهما؟

لدى الكويت في المملكة المتحدة تاريخ طويل وعميق من العلاقات ونحن نعمل معًا بشكل وثيق جدًا على تطوير هذا التعاون سواء على المستوى السياسة والأمن والتجارة ولديكم سفير عظيم في المملكة المتحدة، بدر العوضي كما كان لديكم سفير رائع خالد الدويسان الذي كان عميدا للسلك الدبلوماسي هناك، وتعد الكويت عضوًا رئيسا في مجلس التعاون الخليجي، ونحن ننظر في كيفية المضي قدمًا بسرعة في ابرام اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حتى تتمكن بلداننا من تعزيز تعاونهما بشكل أكبر، حيث ننظر الى الكويت كمفتاح مهم في ابرام هذا الاتفاق وتعزيز علاقتنا مع دول الخليج حيث ايضا يتمتع بلدنا بعلاقات جيدة مع هذه الدول سواء على المستوى الثنائي او كمجموعة.

إن المملكة المتحدة وقفت دائمًا إلى جانب الكويت في احترام سيادتها وسلامة أراضيها بشكل كامل في مجلس الأمن فيما يتعلق بمصلحتها الوطنية في عام 1990 والآن الكويت تواجه مشكلة أخرى فيما يتعلق بالعراق والنزاع الحدودي، ولنتحدث باسهاب عن اتفاقية خور عبد الله، لكني استوقفكم عند وصفكم الكويت بأنها مفتاح للمنطقة فماذا تقصدون؟

أرى ان الكويت تمثل مفتاحًا فيما يتعلق بعلاقة المملكة المتحدة الخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي وباعتباري رئيس المجموعة البرلمانية المكلفة بالعلاقات مع الكويت فمن الناحية الإستراتيجية إذا نظرت إلى صندوق الثروة السيادية الكويتي حيث احتفلت الكويت بمرور 70 عامًا على افتتاحه وهو يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بما يقرب من 800 مليار دولار، ووجود علاقة ثنائية بين بريطانيا والكويت يعني المزيد من فرص العمل للمواطنين في المملكة المتحدة ويعني أيضًا أن العلاقة الثنائية مع الكويت تعني أن الكويت تشارك أيضًا هذا الازدهار مع الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا من القطاعات البريطانية الرئيسة بشكل كبير، ومن المنظور التجاري، قد توصلت المملكة المتحدة الآن إلى اتفاق لدعم الكويت والعمل بشكل أكبر معها فيما يتعلق بالأمن السيبراني، لذا فإن الأمن أمر بالغ الأهمية والعمل مع الكويت هو أعلى مستوى.

الأمن السيبراني

السفارة البريطانية ستنظم هذا الاسبوع مؤتمرا عن الامن السيبراني بجامعة الكويت وانتم تحدثتم عن اهمية هذا الامر، فكيف ترى التعاون مع الكويت في هذا الجانب؟

وقعت المملكة المتحدة والكويت أخيراً اتفاقيات بشأن الأمن السيبراني، وهما تعملان معا جنبا إلى جنب في هذا المجال الرئيس، وأعتقد أن الامن السيبراني اصبح التهديد الكبير الذي يواجه العالم الآن، فلدينا تهديدات تقليدية واخرى تتعلق بالأمن السيبراني، وبالتالي فيما يتعلق بالأصول الرئيسة، يجب حماية ما إذا كان الأمر يتعلق بالخدمات المصرفية، سواء كان الأمر صحيًا، سواء كان الأمر يتعلق بالأشخاص، فأنت على وجه التحديد تعرف أن لديك بيانات مختلفة في دول معادية والجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالم تستهدف المؤسسات الرئيسة في بلدان أخرى، وبالتالي فإن المملكة المتحدة لديها أفضل مرافق الأمن السيبراني، وبالتالي العمل مع الكويت، يعد مهما جدا، حيث ان الكويت مهتمة بتحسين قدراتها في هذا المجال لمواجهة اي تهديد قد يواجهها، وفي الآونة الاخيرة شاهدنا تهديدا لامن وسيادة الكويت يتعلق بالتصريحات الأخيرة والأحكام القضائية الصادرة في العراق والتي تتحدى الوضع الحدودي مع الكويت من خلال ابطال التعامل باتفاقية خور عبدالله ومن جانب واحد.

التقيتم برئيس مجلس الامة أحمد السعدون وبرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الامة، كيف تقيم هذه اللقاءات؟

صحيح وقبلها التقيت بنائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر وكنت سعيداً جدا باللقاءات التي اجريتها مع رئيس مجلس الامة أحمد السعدون وبحثنا التعاون بين برلماني البلدين وعلاقاتنا المتجذرة حيث وجهت له دعوة لزيارة البرلمان البريطاني والالتقاء بالبرلمانيين البريطانيين ورئيس البرلمان ايضا ليندسي هول التي سبق وان وجهت له دعوة وذلك لغرض بحث تعاوننا والفهم الافضل لتطوير علاقات بلدينا بصرف النظر عن تعاون حكومتي البلدين الصديقين.

هل لاقت دعوتكم استجابة من قبل أحمد السعدون؟

نعم لقد وعدني بزيارة البرلمان البريطاني في المستقبل القريب، كما أعرب عن تقديره لدعوتي لزيارة المملكة المتحدة، وأنا أتطلع بشدة إلى الترحيب به في برلمان المملكة المتحدة العام المقبل، فقد كان السعدون متقبلاً للغاية لدعوتي لزيارة برلماننا وأود أن أقول إنني أتطلع بشدة إلى زيارته لبرلماننا وهو داعم العلاقات البرلمانية البريطانية والكويتية كما وجدته يتمتع بخبرة طويلة، فهو برلماني قديم منذ فترة طويلة وهو يعلم أهمية العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والكويت.

أعربت أخيرا عن دعمكم لسيادة الكويت من خلال رفضكم قرار المحكمة الاتحادية العراقية لابطال العمل باتفاقية خور عبدالله، كيف تنظرون الى هذا القرار، وهل يعتبر تحديا جديدا لعلاقات البلدين الجارين؟

على العراق الالتزام واحترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت لاننا امام ضرورة لالتزام الدول بالاتفاقيات المبرمة فيما بينها وعدم الإخلال بها. وانا احدثك ليس فقط كبرلماني وانما كرجل قانون فبمجرد التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول يتعين على الجميع احترامها ولا يمكن إعادة التصويت عليها أو التراجع عنها من طرف واحد لا سيما إذا أودعت لدى المنظمات الدولية.. فاحترام النظام العالمي واجب على الدول ذات السيادة. واشير هنا الى موقف حكومة بلدي الذي عبره عنه وزير خارجيتنا عند لقائه وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك، وهذا الموقف جلي، كما ان دول مجلس التعاون الخليجي دافعت عن موقف الكويت وجميعهم شركاء لنا، فالمملكة المتحدة تدعو لاحترام قرارات مجلس الامن وتطبيقها وهذا ينطبق على القرار 833 الصادر من مجلس الامن والذي يدعو الى ضرورة ترسيم الحدود سواء البرية او البحرية بين الكويت والعراق وقد تبنت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ودول اخرى الموقف نفسه فيما يتعلق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها الداخلية، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا هذا الموقف المتعلق بدعم الكويت في هذه الخطوة الأخيرة غير المقبولة من قبل العراق بشأن السلامة الإقليمية للكويت فالعراق بهذه الخطوة انتهك البروتوكول الأمني المعارض لذلك، وارى ان ما قام به وزير الخارجية الكويتي حيال هذا الملف لقي صدى كبيرا فضلا عن المجهودات التي قام بها نائب وزير الخارجية الكويتية الذي التقيته عند زيارتي هذه المرة للكويت فهو من افضل الدبلوماسيين دفاعا عن العلاقات البريطانية- الكويتية، حيث التقيته للمرة الثانية، وهو خريج واحدة من أفضل الجامعات البريطانية أكسفورد، كما اشير هنا الى الدور الذي يقوم به السفير عبدالله بشارة وهو صديقي ودبلوماسي جيد ومحب لعمله، كما انه يتمتع بالحكمة وأعتقد أن صناع السياسات في جميع أنحاء العالم سيرغبون في الاستماع إليه بسبب ثروته من المعرفة والخبرة،

الحريات الدينية

كيف تقيمون الحريات الدينية في الكويت؟

الكويت بلد منفتح جدا وقد زرت الكاتدرائية وقمت بجولة حول الكنيسة وتحدثنا عن المجتمع المسيحي المزدهر هنا في الكويت لذلك أعتقد أننا نهتم بالتماسك، كما ان الكويت اول دولة خليجية مورست فيها الديموقراطية، حيث إن دستورها ينص على الحريات، كما ان العمل السياسي والبرلماني بها له صدى كبير وهذا يلاقي اعجاب الكثيرين، فالكويت نموذج متفرد في المنطقة ونعمل معهم عن كثب وهم شركاء حقيقيون لنا فلدينا هنا سفيرة نشطة جدا تعمل بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع الكويتي كما ان سفير الكويت في لندن سفير متميز.

تحدثتم عن رفضكم لقرار المحكمة الاتحادية ما الذي يمكن أن تقدمونه بشكل شخصي للكويت في هذا المجال؟

تحدثت مرارا عن رفضي للقرار وأتحدث كبرلماني وايضا كرجل قانون ولايصال صوت الكويت لاعضاء البرلمان البريطاني قمت بترتيب لقاءات للسفير بدر العوضي مع كتل حزبية في البرلمان البريطاني لشرح موقف الكويت وخطر التهديد الذي تواجهه ولاقت هذه الاجتماعات صدى كبيرا وتأييدا اكبر من قبل الاعضاء في البرلمان البريطاني، انا واحد من اصدقاء الكويت وانا معجب جدا بهذا البلد وهذه الزيارة الثانية لي له ولي اصدقاء كثر وسوف ادافع عن سلامته وحقوقه وأقف معه دائما.

هل من تطمينات حول الاستثمارات الكويتية في بريطانيا وسط التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والبريطاني ومن اهمها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وانتم كنتم من مناصري الخروج؟

الاستثمارات الكويتية في تزايد في بريطانيا والتبادل التجاري بين البدين في تزايد حيث اعلن عن وصول حجم الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى 42 مليار دولار، بينما بلغ حجم الأصول الكويتية في بريطانيا 250 مليار دولار وذلك في العديد من المجالات المختلفة، وحجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ ما يقارب 5 مليارات دولار بعدما كان 4.5 مليارات فأنت تسألني عن التأثير الذي قد تواجه هذه الاستثمارات، وأعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عام 2016، كما تعلمون، وقع البرلمان البريطاني عليه مع مغادرة المملكة المتحدة في يناير 2020 وفي 23 مارس، دخلت المملكة المتحدة في حالة إغلاق بسبب كورونا ثم ما يحدث في أوكرانيا، ما سبب تحديا كبيرا في مجال الامن الغذائي لذا كان من الممكن أن تكون هذه أوقاتًا صعبة وصعبة جدا ولكن علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الكويت في تزايد مستمر، والارقام تتحدث ونحن نعمل على تعزيز هذا التعاون فيما بيننا ونحن الآن على وشك التوقيع قريبًا على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني أن هذا مهم جدا ولا يوجد شريك بيننا من قبل عندما كنا في الاتحاد الأوروبي، كان علينا أن يكون لدينا الترتيبات التجارية نفسها التي تطلبها أوروبا مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن ابعد خروجنا الاتحاد الأوروبي يعني أنه يمكننا الحصول على ترتيباتنا التجارية الفريدة المنفصلة، وكما تعلمون ما هو جيد لاقتصادنا وهذا أيضًا أمر جيد لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد الربعي، لذا فإن إحدى المزايا الكبيرة لخروجنا من الاتحاد الأوروبي هي أن تتمكن المملكة المتحدة من القيام بترتيباتها التجارية الخاصة، فكما تعلمين أقمنا شراكة تجارية مع الدول الآسيوية، لدينا أكثر من 70 ترتيبًا تجاريًا مع شركاء آخرين حول العالم سواء كان ذلك في شمال أستراليا والشركاء الرئيسيين بالنسبة لنا.

والاتفاقية التي نتطلع التوقيع عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مهمة للغاية ومثمرة للجانبين، ولدينا اتفاقيتين تجاريتان أخريان مع الولايات المتحدة والهند، وهو ما نود القيام به والمضي قدمًا به، لكن اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لي من أهم الشراكات التي تقوم بها بلدي

تأشيرات الكويتيين

كيف ترون ما قامت به المملكة المتحدة من قرارات بشأن منح تسهيلات للكويتيين؟

اصدرت المملكة المتحدة قرارا بمنح الكويتيين تسهيلات لحصول الكويتيين على تأشيرة اون لاين في العام المقبل سوف يطبق نظام تأشيرة طويلة المدى تصل الى السنتين عن طريق الاون لاين والسبب هو أن هناك أكثر من 100000 كويتي يزورون المملكة المتحدة بشكل منتظم وهناك أكثر من 10000 طالب كويتي يدرسون في الجامعات البريطانية وهناك 5000 مواطن بريطاني يعيشون في الكويت، اذا ان العلاقة بين الشعبين قوية بشكل استثنائي وإلى الأفضل لمعالجة ذلك ولتلبية احتياجات العدد الكبير من الأشخاص، قررت حكومة بلدي باصدار ترتيبات جديدة لحصول الكويتيين على التأشيرة عبر الاون لاين اي انه بامكان كل شخص جالس في بيته التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للذهاب إلى المملكة المتحدة بوثائق سفرهم بدلاً من الاضطرار إلى المرور بالنظام القديم الذي قد يؤدي إلى تأخير بيروقراطي من جميع الجوانب، لذلك أعتقد أن هذا العرض هو التزامنا بتعزيز الصداقة والأولوية التي نعطيها للكويت من خلال نظام التأشيرات الجديد الذي سيطبق في فبراير من العام المقبل وهو نظام الإعفاء الالكتروني من التأشيرة (Visa Waiver) يسهل من إجراءات السفر بين البلدين فلدينا أصدقاء ونرحب بهم في بلدنا

بلدنا مفتوح لكم

ما الذي تقوله لأصدقائك في الكويت؟

رسالتي إلى الجميع في الكويت، كما تعلمون إننا نحب أصدقاءنا الكويتيين ونقول لهم بلدنا مفتوح لكم، وبالتالي فإننا نقوم الآن بإجراء هذه التغييرات في نظام التأشيرات حتى تكون رحلتكم إلى المملكة المتحدة سريعة قدر الإمكان لأننا نحب وجودك في بلدنا العظيم بفضل صداقتنا التاريخية الطويلة والحب العميق الذي أظهره شعب الكويت لملكتنا الراحلة العظيمة الملكة اليزابيث الثانية ولا يمكن أن أنساه وأتذكر عندما جاءت إلى هنا في عام 1979 كان صاحب السمو جابر الأحمد أميرا للكويت هو الذي رحب بها وقد اعربت عن شكري لدى لقائي بنائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر عن طريقة استقبال الكويت والامير الراحل للملكة آنذاك فكان الاستقبال مميزا جدا، حيث اظهروا محبتهم لملكتنا آنذاك.

وأيضًا كانت ملكتنا العظيمة في عام 2012 رحبت بزيارة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد، لذلك أعتقد أن الحب والمودة بين شعبينا مقدار احترامنا لبعضنا البعض.

