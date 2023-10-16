«الإعلام» و«الأوقاف»... هل يستويان؟

الاخيرة

عندما صدر التشكيل الوزاري الأخير أثار دمج وزارة الاعلام مع وزارة الأوقاف ووضعهما تحت إدارة واشراف وزير واحد استغراب البعض ودهشته، بل إن البعض تمادى في ذلك بأن حول الأمر الى استهزاء، وواضح السبب من ذلك.

حقيقة إن دمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى هو أحد الاقتراحات المكتوبة التي سبق أن قدمتها لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد لعمل تشكيل وزاري غير تقليدي.

فهناك وزارة التربية والتعليم العالي وزارتان يجب فصلهما، فأهداف ومخرجات كل وزارة تختلف عن الأخرى، وتحتاج الى عقليات مختلفة وجهد كبير لا يقوى عليه وزير واحد، أقول ذلك عن تجربة.

كذلك وزارة المالية والتي هدفها رقابة الميزانيات وجباية أموال الدولة الناتجة عن تقديم الخدمات، والحاجة الى انشاء وزارة الاستثمار مصدر الدخل الثاني إن لم يكن الأول في بعض الأحيان عندما تنخفض أسعار النفط تحتاج كذلك الى وزير متخصص لمتابعتها.

نعود لوزارتي الأوقاف والإعلام وسبب الحاجة لدمجهما، فهما وزارتان تخاطبان العقل والفكر، أي انهما المسؤولتان عن توجيه الخطاب الوطني في الدولة.

المواطنون والمقيمون يجتمعون بمحض ارادتهم ليسمعوا هذا الخطاب في السنة خمسين مرة في المساجد لخطب الجمعة وخطبتي العيدين.

هذه الفرصة لو تم توظيفها بصورة صحيحة واستغلت استغلالا موجهاً ومدروساً في توجيه الخطاب الوطني الموجه لهم في التركيز على القيم والأخلاق ومعالجة المظاهر السلبية من أفعال وأقوال يدعها في ذلك الخطاب الإعلامي في الإذاعة والتلفزيون لكان بالإمكان معالجة الكثير من الممارسات الخاطئة والتصرفات المنحرفة وغرس قيم المواطنة الصالحة في المواطنين، والسلوك القويم في جميع المقيمين.

القضية لكي تحقق أقصى أهدافها يجب ألا تقف عند الدمج بل يجب أن يتبعها تكوين مجلس الخطاب الوطني يضم قيادة وزارتي الأوقاف والاعلام ونخبة من المختصين لوضع خطة ذات أهداف محددة وأدوات تنفيذ واضحة وبرنامج زمني مع قياس دوري ومراقبة تنفيذه لتوجيه الخطاب الوطني لخدمة الوطن.

