دول الخليج وحقوق الإنسان!

الاخيرة

يقال مثل عامي عربي «عندما لم يجدوا في الورد الجميل عيب قالوا يا أحمر الخدين»، تعامل بعض الدول الكبرى مع دول الخليج التي قاربت أن تكون القدوة في كل شيء بزمن قياسي أقرب لذلك المثل، حيث لا ترى عظمة الإنجاز الذي تخطى دولاً كان يضرب المثل فيها مثل سنغافورة وماليزيا، بل ترفع بعض تلك الدول الكبرى دائماً راية حقوق الإنسان والسؤال المتكرر عن.. أين صندوق الانتخاب؟!

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الحقيقة الجلية كما سنثبتها تظهر أن حقوق الإنسان متحققة بما يقارب الكمال في دول الخليج وأعلى بكثير مما هو متحقق في تلك الدول الكبرى اللائمة، فلو وضعنا مسطرة لحقوق الإنسان بالأرقام لوجب أن نعطي 10 درجات لحق الأمن والأمان الذي لا غنى للإنسان عنه و10 درجات لخلق فرص العمل و10 درجات للتعليم الجيد للأبناء و10 درجات للخدمة الصحية المتميزة و10 درجات للتنمية النشطة و10 درجات للشفافية وصون المال العام و10 درجات للسلام الاجتماعي و10 درجات لتكافؤ الفرص و10 درجات لاستقرار صرف العملة وقوة الاقتصاد و10 درجات للحريات الاجتماعية و10 درجات لعدالة ونزاهة النظام القضائي وسرعة التقاضي و10 درجات لان يكون إنجازك أكثر بكثير من قدراتك و10 درجات للمستقبل المشرق للشعوب ويمكن ان تمنح صناديق الانتخاب والاقتراع التي تفتح كل 4 سنوات وتمارس خلال دقائق قليلة بعد ذلك ما لا يزيد على 3 درجات في تلك المسطرة العادلة.

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آخر محطة:

(1) لو وضعنا تلك المسطرة المنطقية جداً لقياس حقوق الإنسان الحقيقة في منطقة الشرق الأوسط لوجدنا أن الدول الخليجية تحوز وبسهولة لدرجة تقارب الكمال أو 100% في تلك الحقوق، حيث يوجد لدى أغلبها كل تلك الأساسيات ومجالس منتخبة أو مجالس شورى تحقق ما لم تحققه بعض المجالس المنتخبة من وجود النساء والأكفاء والأقليات.. إلخ.

(2) ولكن ماذا لو طبقنا تلك المسطرة على دول الديموقراطيات العربية؟ ستحصد أغلب تلك البلدان ما لا يزد على 3% من تلك الحقوق، ونعني صناديق الانتخاب الموقوفة في أغلبها، حيث تتسبب الحروب الأهلية أو الانسدادات والأزمات والخلافات السياسية فيها لتعطيل عمليات الانتخاب وتشكيل الحكومات.. إلخ، بينما لا تتوقف ولا تتعطل عمليات النهب وأحياناً القتل والتدمير النشط لعمليات التنمية والتعليم والاقتصاد والتهجير.. إلخ.

