الكويت في عمق الفوائض.. التعادل يحتاج 64 دولاراً

مال وأعمال

كشفت بيانات متخصصة عن دخول الكويت عصر الفوائض المالية مجددا خلال العام المالي الحالي 2023/2024، ولفتت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن الكويت تحتاج مستوى 64.8 دولاراً لبرميل النفط في 2023 و63.8 دولاراً في 2024 لتحقيق التعادل بين الايردات والمصروفات.

ووفق تلك البيانات، فإن الكويت تتجه لتحقيق فوائض تقدر بأ 4 مليارات دينار، مع تحقيق متوسط للأسعار 90 دولاراً للبرميل خلال العام المالي 2023/2023، ومع إنتاج يومي قدره 2.6 مليون برميل يومياً.

وتستهدف الكويت رفع حجم الفوائض المالية من خلال المزيد من الاستكشافات النفطية ورفع القدرات الانتاجية للآبار القديمة والعمل في الوقت نفسه على رفع نسب التكرير للنفط الخام.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن سعر برميل النفط اللازم لميزانية بدون عجز في السعودية يصل إلى 85.8 دولاراً للبرميل في 2023 و79.7 دولاراً في 2024، وفي البحرين تحتاج الميزانية للخروج من العجز إلى برميل بواقع 108.3 دولاراً في 2023 و96.9 دولاراً في 2024.

وتحتاج قطر إلى برميل نفطي بسعر 45.5 دولاراً للبرميل لتحقيق فوائض في 2023 و42.2 دولاراً في 2024، كما تحتاج سلطنة عمان إلى 54.3 دولاراً للبرميل لتحقيق فوائض بميزانيتها خلال العام 2023 و54.8 دولاراً في 2024.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الإمارات بحاجة إلى 56 دولاراً للبرميل لتحقيق فوائض في ميزانيتها خلال العام 2023 و58.3 دولاراً للبرميل في 2024.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت تحقيق فائض قدره قدره 6.368 مليارات دينار في 2022/2023 لأول مرة بعد التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 بالمئة عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية. في حين بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة عن السنة الماضي.

وبحسب البيان بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23-22. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي عند 97.1 دولاراً، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.

