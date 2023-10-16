تسريع تخصيص ميزانيات المشاريع التنموية.. ودفعات المقاولين

مال وأعمال



أكدت مصادر معنية لـ النهار أن الجهات المختصة بدأت في تسريع صرف مخصصات الميزانيات المطلوبة للمشاريع التنموية والخدمية التي تتقدم بها الجهات الحكومية، حيث تقوم الجهات بدراسة المشاريع الجديدة المقدمة بمشروع الميزانية وفق الأسس والمعايير والقواعد والضوابط المقررة بالتعاميم الصادرة عن وزارة المالية، وإدراج المتطلبات المالية للجهات من المشاريع بعد ترتيب الأولويات وفي حدود سقف الإنفاق المقررة للميزانية.

وبينت أن هناك توجيهات لتسريع صرف مستحقات ودفعات المقاولين، لافتة الى إن وزارة المالية تصدر تعاميم دورية بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لتسهيل إجراءات المشاريع الجديدة والمعتمدة والجاري تنفيذها وضمان استمرارية الصرف على المشاريع الإنشائية المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية.

وفي سياق متصل، أشارت البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط أن إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة من أول أبريل وحتى منتصف أكتوبر 2023، ضمن ميزانية 2023/2024، بلغت 100 مليون دينار من إجمالي الكلفة المرصودة البالغة مليار دينار. وهناك 900 مليون دينار تنتظر الإنفاق خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2023 / 2024.

وفيما بلغ إجمالي المشاريع في مرحلة التحضير والتنفيذ 112 مشروعاً من إجمالي 130 مشروعاً، لم يتجاوز عدد المشاريع في مرحلة التسليم عن 5 مشاريع ولم تبدأ 13 مشروعاً.

