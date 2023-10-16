وزير المالية استقبل 7 وزراء عرب

مال وأعمال

ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2023، استقبل وزير المالية فهد الجارالله عددا من وزراء الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المشاركة في الاجتماعات السنوية.

حيث استقبل الجارالله وزير التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية د.رانيا المشاط، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما استقبل الجارالله وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما استقبل الجارالله وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية اليمن الدكتور/ واعد عبدالله باذيب، ووزير المالية في جمهورية اليمن سالم بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة في جمهورية اليمن مانع يسلم بن يمين، حيث أكد خلال اللقاء على دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة، كما أثنى الوزراء اليمنيون على الدور التي لعبته دولة الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة من دولة الكويت للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما استقبل وزير المالية فهد الجارالله وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح العلوي، حيث قدم معاليه التعزية لحكومة وشعب المملكة المغربية اثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة أخيراً، مؤكداً دعم دولة الكويت حكومة وشعباً لدعم الشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد الجارالله بجهود المملكة المغربية بتجاوز آثار الأزمة، متمنياً الخروج من هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة، حضر اللقاء سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية عبد اللطيف اليحيا.

كما استقبل محافظ البنك المركزي في جمهورية مصر العربية حسن عبدالله، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن الجدير بالذكر، فإن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اختتمت أعمالها أمس.

