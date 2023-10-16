صراع الشرق الأوسط يرسل موجات صدمة في الأسواق العالمية

وطن النهار

يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد الأسواق العالمية مزيدا من التأثيرات المتتابعة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى بوسعها رفع أسعار النفط مما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة. وتواصل إسرائيل الاستعداد لاجتياح بري لقطاع غزة الذي تديره حركة حماس الفلسطينية بعد أن طلبت من سكان مدينة غزة إخلاءها والتوجه جنوبا. وفي الوقت نفسه، حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جماعة حزب الله اللبنانية من اشعال حرب على جبهة ثانية. وقال كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بن كاهيل: «يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح... في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق». وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول مما ساهم في تراجع الأسهم يوم الجمعة وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي 0.5%، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء فصعد الذهب أكثر من 3% يوم الجمعة ولامس الدولار الأميركي أعلى مستوى في أسبوع. وقفزت أسعار النفط نحو 6% مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو، مايكل إنجلوند: «إذا اتضح أنه الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر». ورجح كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة إيكونوميك أوتلوك في برينستون بولاية نيوجيرسي، برنارد بومول، أن يتسبب اتساع رقعة الصراع أيضا في ارتفاع التضخم وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

