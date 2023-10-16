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وطن النهار

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الذهب ارتفع لـ 1933 دولاراً مع تصاعد الأزمة


حقق الذهب قفزة سعرية كبيرة بأكثر من 3 في المئة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ليصل إلى 1933 دولارا للأونصة وسط تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) إن الذهب سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية العام الحالي إذ تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط تزايد الصراع في الشرق الأوسط وعدم وجود أي نوع من أنواع التهدئة حاليا.
وأوضح أن المعدن الأصفر أنهى خسائر امتدت أكثر من أسبوعين بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية التي عززت من اللجوء إلى الملاذات المالية الآمنة.


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