«KIB» يعرّف روّاد «ذا وير هاوس» بمنتجاته وبأهمية الثقافة الماليّة

مال وأعمال

أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحاً خاصاً في «ذا وير هاوس مول»، أحدث المجمعات التجارية في الكويت، وذلك بهدف تعريف روّاده بمنتجاته وحلوله المصرفية المختلفة ونشر الثقافة المالية والمصرفية، في آن معاً. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود البنك الهادفة لدعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. وفي هذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفيّة للأفراد، فيصل الشويرد: «إن فريق البنك على أتم الاستعداد للإجابة على استفسارات رواد مجمع ذا وير هاوس حول الخدمات المصرفية والمنتجات المتنوعة التي يقدّمها البنك، إلى جانب التفاعل مع الأسئلة المتعلّقة بتفاصيل الحملة التوعوية، لنكن على دراية، وعلى رأسها الحماية الأمنية للحسابات من أي عمليات احتيال، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية مع أي شخص، وضرورة متابعة التعليمات التي تصدرها البنوك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف». وأكد الشويرد، أيضاً، حرص KIB على الوصول إلى عملائه بشكل مباشر في مختلف أنحاء الكويت، واختيار الأماكن التي تحظى بإقبال كثيف مثل مجمع ذا وير هاوس، وذلك بهدف نشر الثقافة المالية والتوعية المصرفية لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وتحقيق أهداف أحد أهم أركان برنامج KIB الرائد للمسؤولية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن KIB أسهم بدور كبير ولافت في تحقيق أهداف حملة «لنكن على دراية»، والمتمثّلة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدّمها البنوك، على الوجه الأمثل. وفي سبيل تحقيق ذلك، نظّم البنك خلال الفترة الأخيرة مجموعة متنوّعة من المبادرات في مجمعات كبرى مثل «الأفنيوز» و«الكوت»، و«360».

