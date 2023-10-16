«وربة» يستضيف «LinkedIn» في مؤتمر «وظيفتي»

مال وأعمال

صرحت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة معالي عبدالله الرشيد قائلة إن بنك وربة يستعد للمشاركة في مؤتمر «وظيفتي» للسنة الثانية على التوالي إيماناً من البنك بالفعاليات الهادفة للحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل في سوق العمل، حيث إن تواجد بنك وربة الدائم في المعارض المهنية والوظيفية ينسجم مع استراتيجيته الرامية لتعزيز دعائم الاستدامة.

وأضافت الرشيد أنه في ضوء المشاركة وبأهمية توعية الخريجين نعلن عن استضافتنا لشركة LinkedIn العالمية، في مؤتمر «وظيفتي» للمرة الأولى في دولة الكويت، حيث ستكون فرصة للجميع للتعرف على الخدمات والخصائص التي توفرها LinkedIn والاستفادة من خبرات فريقها من خلال تواجدهم في المؤتمر.

حيث إن بنك وربة يسعى دائماً بأن يكون متميزاً عبر مشاركته الفعالة في المعارض الوظيفية لتحفيز التوظيف في القطاع الخاص بشكل عام، علماً بأن شركة Linkedin العالمية ستقدم ورشتي عمل في مؤتمر «وظيفتي» لإعداد المرشحين المحتملين بشكل أفضل للانضمام إلى القطاع الخاص وستتضمن ورشتا العمل الملفات الشخصية على LinkedIn وكيفية التقدم للوظائف.

جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

