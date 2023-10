«solutions by stc» راعٍ بلاتيني لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر

مال وأعمال

أعلنت solutions by stc، عن رعايتها البلاتينية لملتقى الحكومة الإلكترونية العاشر (EGOV10) في الكويت تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت» وبرعاية فهد علي زايد الشعلة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وذلك للعام الثاني على التوالي.

في خطوة تعكس الاهتمام بمستقبل الحوسبة في الكويت، سينعقد منتدى EGOV10 في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا – الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبتنظيم من قبل الملتقى الاتحاد الكويتي للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية (KFEOCH) وإدارة شركة رازن افنتس Razen Events.

وبالنظر إلى مكانتها و دورها الرئيس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وكمركز متكامل لحلول الأعمال الرقمية، فإن مشاركة solutions by stc في المبادرة تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف الأساسية التي تطمح الشركة إلى تحقيقها لقاعدة عملائها المتنامية في القطاعين الخاص و الحكومي.

في بيان لها ، أعربت solutions by stc عن أن رعايتها ومشاركتها الفعالة في المنتدى أمر مهم يعكس التزام الشركة المستمر بقيادة الابتكار في السوق الكويتي ودعم الحكومة الكويتية طوال رحلة التحول الرقمي تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035. وستعرض solutions by stc، من خلال المنتدى، قدراتها في قطاع الأعمال بين الشركات في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بالاضافة الى مجموعة من حلولها وخدماتها المتقدمة، والإنجازات التي حققتها في مجال الحوسبة السحابية، فضلا عن مناقشة قصص النجاح وشراكاتها الاستراتيجية مع خبراء و شركاء عالميين.

كما سلطت solutions by stc الضوء على أن المؤتمرات التقنية والمنتديات وورش العمل، مثل EGOV10، تلعب دورًا مهمًا في تسريع اعتماد التقنيات الجديدة والمتطورة على نطاق واسع في جميع أنحاء الكويت، ولهذا السبب حرصت الشركة على رعاية المنتدى.

وسوف يتعمق هذا الحدث في موضوع «مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت»، حيث يقدم رؤى حول اتجاهات الحوسبة السحابية العالمية التي يقدمها كبار موردي الخدمات السحابية العالمية والمحلية. كما سيوفر فرصًا لتطوير الأعمال لموردي الخدمات السحابية من جميع أنحاء العالم. وستشمل المناقشات مزايا اعتماد الحوسبة السحابية ، والتحديات التي تمت مواجهتها أثناء عملية الانتقال للحلول السحابية، وأفضل ممارسات تخفيف المخاطر.