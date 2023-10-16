تراجع جماعي لمؤشرات البورصة وسط ضغوط بيعية

مال وأعمال

تهاوت المؤشرات الرئيسة للبورصة مع اولي جلسات الاسبوع لتغلق على تراجع جماعي، وسط انخفاض لـ12 قطاعاً، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً مع استمرار تراجع السيولة الشرائية والاعتماد على البيعية نتيجة عمليات التخارج من الاسهم القيادية والشعبية. واشار محللون الى ان مواصلة الازمة في الشرق الاوسط خاصة مع اعلان الكيان الاسرائيلي انه سيهاجم بريا على غزة الي الوصول الى حالة من عدم اليقين من استقرار الاوضاع الاقتصادية على مستوى الشرق الاوسط والعالم خاصة مع ارتفاع ارتفاع النفط والذهب والملاذات الآمنة وذلك مع مخاوف من تأثير هذه الاحداث الجيوسياسية والتضخم والاستمرار في رفع الفائدة على الاقتصاد العالمي والاقليمي خلال الفترة المقبلة

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 28.58 مليون دينار، وزعت على 138.84 مليون سهم، بتنفيذ 8.21 آلاف صفقة.

وانخفاض المؤشر العام 53?91 نقطة ليبلغ مستوى 6568?98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?81 في المئة. وتم تداول 138?8 مليون سهم عبر 8217 صفقة نقدية بقيمة 28?5 مليون دينار (نحو 86?9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 46?99 نقطة ليبلغ مستوى 5433?66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?86 في المئة من خلال تداول 66 مليون سهم عبر 3270 صفقة نقدية بقيمة 6?5 ملايين دينار (نحو 19?8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 58?08 نقطة ليبلغ مستوى 7180?93 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?80 في المئة من خلال تداول 72?8 مليون سهم عبر 4947 صفقة بقيمة 22 مليون دينار (نحو 67 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 39?67 نقطة ليبلغ مستوى 5340?48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?74 في المئة من خلال تداول 45?5 مليون سهم عبر 2358 صفقة نقدية بقيمة 5?7 ملايين دينار (نحو 17?3 مليون دولار).

وأثر على الجلسة تراجع 12 قطاعاً على رأسها تكنولوجيا بواقع 9.09%، بينما ارتفع السلع الاستهلاكية وحيداً بـ0.47%.

شهدت التعاملات تراجع سعر 82 سهماً في مقدمتها «اكتتاب» بـ19.34%، بينما ارتفع سعر 27 سهماً في صدارتها «كميفك» بواقع 4.56%، واستقر سعر 15 سهماً.

