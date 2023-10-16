مصفاة فيتنام أنجزت صيانتها الشاملة

مال وأعمال

انتهت شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون الفيتنامية من أعمال الصيانة الشاملة الدورية الأولى الكبرى للمصفاة بنجاح قبل أسبوع من المخطط لها بـ55 يوماً واستئناف بيع المنتجات 12 أكتوبر 2023.

وفي بيان لشركة مصفاة فيتنام أكدت الشركة أنه بالرغم من شح امدادات النفط الخام العالمية، لم تتوانَ مؤسسة البترول الكويتية في امداد المصفاة بالنفط الخام الكويتي وزيادة كميات الامدادات للمصفاة، والذي من شأنه المساهمة بتشغيل المصفاة بالطاقة القصوى والتي سوف تصبح ممكنة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ولفتت الى أن ذلك سوف يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في الطلب على الطاقة عن طريق توفير المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات المستخدمة لأغراض النقل والصناعة وتوليد الطاقة.

وأعلن المدير العام لمصفاة نغي سون سو هاسيغاوا الانتهاء بنجاح وأمان أول صيانة شاملة للمصفاة قبل الموعد المخطط لها اعتباراً من 11 أكتوبر 2023، وتم الانتهاء من تشغيل جميع الوحدات الرئيسية، والتأكد من جاهزيتها لتزويد السوق المحلية بالمنتجات البترولية اعتباراً من 12 من الشهر الحالي.

وقال ان الاستثمار البارز في مثل هذه المشاريع لمستقبل الطاقة في فيتنام يؤكد الالتزام الكامل بالعمل مع الجهات المعنية؛ وفقاً للشروط المتفق عليها على انجاز الصيانة الشاملة للمصفاة بنجاح في الوقت والميزانية المحددين.

وأضاف المدير العام للمصفاة أنه من خلال العمل بالشراكة مع شركة بتروفيتنام وفرع التوزيع التابع لشركة بتروفيتنام أصبح لدى مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون رؤية واضحة الى مستقبل تجاري مستدام ومزدهر.

