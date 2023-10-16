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مال وأعمال

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«البترول»: تعويض شاغلي «الدرجة 17» عن ساعات العمل الإضافية


وافق مجلس إدارة مؤسسة البترول على شمول الموظفين شاغلي الوظائف بمستوى كبير الموظفين «Senior» الحاصلين على الدرجة 17 بصفة شخصية ضمن الفئات التي يتم تعويضها عن ساعات العمل خارج ساعات ومكان العمل «On-Call».
وأوضح القرار ان هذه الموافقة أسوة بما هو معمول به في نظام المكافأة الخاصة بتعويض شاغلي الدرجات «15 و16» في مؤسسة البترول الكويتية عن ساعات العمل خارج ساعات ومكان العمل «On-Call».
وقرر المجلس ان يكون العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة المالية 2024/ 2025 لتغطية الكلفة المترتبة على ادراج شاغلي الدرجة 17 ضمن التعويض.


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