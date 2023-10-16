«الوطني» راعٍ بلاتيني لمعرض «وظيفتي»

مال وأعمال

شمل بنك الكويت الوطني برعايته معرض «وظيفتي» للتوظيف، والذي يعتبر أكبر معرض وظيفي ينظمه القطاع الخاص في الكويت.

ويهدف المعرض الذي يعقد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 19 وحتى21 أكتوبر الحالي إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، لتوفير فرص العمل المناسبة لحديثي التخرج. تأتي مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا المعرض تكريسا لدوره الرائد كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة من خلال تأهيلهم لسوق العمل وتقديم الخدمات التثقيفية لهم ما يساعدهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: «نحرص دائما على دعم ورعاية المعارض الوظيفية التي تشكل منصة مهمة تتيح للبنك لاختيار واستقطاب المواهب الكويتية، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى الوطني». وأضافت الكوهجي :«استراتيجية مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني تسعى دائما لبناء قوة عمل مرنة وديناميكية من خلال جذب المواهب والكفاءات وتطويرها بأفضل البرامج التعليمية وتمكينهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل».

وأشارت إلى أن الوطني لا يقدم مجرد فرص وظيفية في أحد أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة، وإنما يوفر مساراً ومستقبلاً وظيفيا واعداً بما يتميّز به من موارد وبرامج تدريبية مهنية تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب، وهو ما يعكس رؤية البنك المتمثلة بالاستثمار في المواهب المحلية بما يتماشى مع أهدافه المتعلقة بسياسة توطين الوظائف «التكويت».

وأكدت الكوهجي أن بنك الكويت الوطني من أكثر المؤسسات الجاذبة للموظفين والداعمة للتنوع وتكافؤ الفرص، كما أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين ويعمل على زيادة توظيفهم في القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني ورؤية الكويت 2035. وأوضحت أن الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها تضاهي المؤسسات العالمية ترفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل» تقوم في الأساس على دعم الموظفين والاهتمام بالحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية.

وفي ظل مساعي الوطني لدعم بيئة العمل يوفر البنك صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية متاحة أمام الموظفين قبل أو بعد العمل وحتى أثناء ساعات العمل ليستمتع بها جميع الموظفين، وهو ما ينسجم مع مبادرات البنك الهادفة إلى زيادة الوعي والترويج لنمط حياة صحي.

