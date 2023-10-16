اعتماد مقعد جديد لأفريقيا في المجلس التنفيذي صندوق النقد والبنك الدوليان أقرا زيادة التمويل

مال وأعمال

خلصت الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والمقامة في مدينة مراكش المغربية الى زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد للقارة الافريقية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وقالت رئيسة لجنة الصندوق الدولي وزيرة المالية الاسبانية ناديا كاليفينو خلال ندوة مشتركة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ان زيادة حصص التمويل «من شأنه تأمين الاستقرار المالي وتمكين الدول الأقل دخلا من الدعم اللازم». وبخصوص اعتماد مقعد جديد للقارة الافريقية في المجلس التنفيذي للصندوق قالت كاليفينو «ان ذلك من شأنه تعزيز صوت افريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي» علما ان هذا هو المقعد الثالث لافريقيا في المجلس. ومن جانبها، اعربت جورجييفا عن ارتياحها لقرار اعتماد مقعد جديد لافريقيا، لافتة ان ذلك كان محل دعم واجماع خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين والتي تمت في دولة افريقية.

