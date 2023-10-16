أزعور: مصر تتمتع باقتصاد واعد

مال وأعمال

قال مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، انه يجب افساح المجال أمام القطاع الخاص في مصر ليؤدي دوراً أكبر في الاقتصاد. وأضاف أزعور، في تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة والطلب على العملات الأجنبية. وتابع:»مصر تتمتع باقتصاد واعد كبير الحجم ولديه امكانيات كبيرة. ومن المهم جداً افساح المجال أمام للقطاع الخاص ليكون في القيادة، ولهذا السبب فان اعادة تصميم دور الدولة لتكون أكثر تمكينا من كونها منافساً هو أمر مهم للغاية».

