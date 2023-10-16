«إكسبو الدوحة».. تجربة ساحرة

مال وأعمال

تمتد فعالية إكسبو الدوحة 2023على مساحة 1.7 مليون متر مربع في حديقة البدع ذات المناظر الخلابة، وعلى مشارف المياه الزرقاء للخليج العربي ويستمتع الزوار بتجربة ساحرة تشمل حدائق الزينة، والمناقشات الفكرية المحفّزة، والمؤتمرات التثقيفية، والعروض الحية، والأعمال الفنية المبهرة، وعروضاً لفنون الطبخ.يُقام إكسبو الدوحة 2023 بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض (BIE) والجمعية الدولية للبستنة (AIPH) وسيجذب زواراً من كل حدب وصوب على مستوى العالم، ومنظمين من 80 دولة، وممثلين من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والجمهور العام.

