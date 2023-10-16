إقبال كبير على جناح الكويت في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة

مال وأعمال

شاركت دولة الكويت في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة نحو الاستدامة وذلك من خلال تصميم تم تنفيذه من ناحية المنطقة الزراعية والأساليب المبتكرة على أربع ركائز رئيسية وهي الاستدامة – الوعي البيئي – الزراعة الحديثة – الابتكار والتطور.

جناح دولة الكويت يتمحور من خلال تصميمه المميز في مناطق زراعية وأماكن لإقامة الأنشطة للزوار من خلال زراعة النباتات لجميع الأعمار بما فيهم الأطفال بهدف غرس الوعي البيئي والحرص على نشر مفهوم الاستدامة والتوجه نحو صحراء خضراء.

يتألف الجناح من المتحف الأسطواني الذي يبرز الحياة الفطرية لدى دولة الكويت وأيضاً معلومات عن البيئة الكويتية.

كما يبرز في جناح دولة الكويت منطقة المحمية المعاد تأهيل تربتها ومستوحاة من واحة الأحمدي بدولة الكويت وأيضاً من أبراج المياه. وبما في ذلك من أماكن إعادة التدوير ومن ضمنها المياه المستخدمة في النافورة الموجودة في الجناح حيث يتم استخدامها للري.

يشهد جناح دولة الكويت المشارك في اكسبو الدوحة 2023 للبستنة إقبالاً كبيراً من الزوار بحيث تتراوح عدد الزيارات في الأيام العادية ما بين 800 – 1500 زائر يومياً وعطلة نهاية الأسبوع من 2000 إلى 3000 زائر يومياً وتفاعل الجمهور مع الجناح واستمتع بالأجواء الجميلة في جناح دولة الكويت مع وجود ممثلي جناح دولة الكويت يومياً في استقبال الزوار والوفود بكل ترحيب وأخذهم في جولة حول الجناح.

ويسلط جناح الكويت المشارك في اكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي يقع في المنطقة الدولية من المعرض الضوء على جهود الدولة في مكافحة التصحر وإدارة المياه والتنمية المستدامة.

وينقسم الجناح الكويتي إلى منطقتين وممر رئيسي وعدد من المناطق المتخصصة: المبنى الأول مستوحى من علم الكويت، القديم ويضم منطقة لأنشطة الأطفال وأخرى لمكاتب الموظفين والاجتماعات والمبنى الثاني مستوحى من علم الكويت الجديد ويضم قاعة للمحاضرات والمؤتمرات وقاعة لكبار الزوار أما الممر الرئيسي فهو مستوحى من واحة الأحمدي ويتضمن مناطق للجلوس مظللة ومزودة ببخاخات رذاذ لتلطيف الأجواء داخل المكان.

وكانت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة سميرة الكندري قد عبرت عن سعادتها بتوقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في معرض الاكسبو والذي تستضيفه الدوحة حالياً مبينة أن هذه المشاركة تختلف عن المشاركات الأخرى نظرا للعلاقات الأخوية التي تربط الكويت وقطر قيادة وشعبا.

