الرئيس العراقي: التنسيق والحوار البناء مع الكويت إزاء القضايا المشتركة

وطن النهار

بحث الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد مع سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أن الرئيس العراقي أكد أثناء اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين. ودعا رشيد كذلك إلى ضرورة التنسيق والتعاون ومواصلة الحوار البناء بين العراق والكويت بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، نقل السفير الكويتي تحيات القيادة الكويتية للرئيس العراقي، معرباً عن تقديره لاهتمام الرئيس العراقي بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وأكد الفرج حرص دولة الكويت على استمرار التعاون الثنائي خدمة لأمن واستقرار ورفاهية البلدين والمنطقة.

