وزير الدفاع بحث أوجه التعاون مع سفيري روسيا وتركيا

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بقصر بيان أمس سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى نور سونمز.

وتم خلال اللقاء استعراض وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون والعمل الجماعي بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية. واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في وقت لاحق سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى استعراض آخر التطورات والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

