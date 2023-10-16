السفارة الروسية: إعفاء الكويتيين من تأشيرات الدخول قيد المناقشة

وطن النهار

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أوضحت السفارة الروسية لدى البلاد أن هناك نقاشاً دائراً في الدوائر الحكومية الروسية لرفع تأشيرة الدخول عن مواطني بعض الدول الصديقة بما فيها الكويت وذلك بحلول 2024.

وقالت السفارة لـ«النهار» رداً على ما تم نشره من صدور قرار برفع تأشيرة الدخول عن مواطني الكويت إلى الأراضي الروسية في مستهل العام المقبل 2024، قالت: لم يصلنا أي شيء بهذا الخصوص إلا أن هناك مباحثات بالداخل ومع شركائنا حول هذا الموضوع. وأوضحت السفارة أنه لا يزال التعامل قائماً للحصول على تأشيرة روسيا للمواطنين الكويتيين وبعض الجنسيات المقيمة بالكويت عبر الأونلاين ولمدة 16 يوماً، لافتة إلى أن الحصول على التأشيرة قد يستغرق من 3 إلى 4 أيام عمل وبسعر لا يتجاوز الـ20 ديناراً. وأوضحت السفارة أن إجراءات الحصول على التأشيرة عبر الأونلاين سهلة جداً. ولفتت السفارة إلى أنه بالإمكان حصول الكويتيين وبعض الجنسيات المقيمة بالكويت على تأشيرة مستعجلة عن طريق تقديم الأوراق للسفارة الروسية بالكويت مع إرفاق حجز الفندق في ملف التأشيرة. لافتة إلى أن الحصول على هذه التأشيرة لا يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 15 دقيقة فقط وقد يصل سعرها إلى 50 ديناراً.

