اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية: مؤتمر لاستخدام التقنيات الحديثة في كفالة الأيتام

وطن النهار

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عقد اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية مؤتمره الصحافي الخاص بإطلاق فعاليات «مؤتمر رعاية اليتيم.. استدامة واستقامة»، والذي يقيمه الاتحاد في السابع والثامن من نوفمبر المقبل تحت شعار «نحو حياة كريمة لأيتامنا» وذلك في مقر مبرة العوازم الخيرية، وبحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات الخيرية بدولة الكويت.

وقد استهل رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بالدعاء لأهل غزة في محنتهم، وما يتعرضون له من عدوان صارخ يقتل الأطفال والنساء ويشرد مئات الآلاف من الأبرياء.

وأوضح العجمي فيما يتعلق بمؤتمر رعاية اليتيم أن الهدف الأكبر من هذا الملتقى المبارك هو مراجعة موضوع ومعنى الكفالة، وكذلك ضرورة استخدام التقنية الحديثة في رعاية الأيتام، وأهمية الانتقال إلى مفهوم الكفالة الشاملة لليتيم.

فيما صرح رئيس المؤتمر عبدالعزيز الزايد بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعمل على تقديم عمل كريم، يخدم الأيتام في مختلف أنحاء الدنيا، مشدداً على أن الإسلام اعتنى باليتيم في جميع مراحله.

كما أكد الزايد أهمية التركيز خلال المؤتمر على دور المناهج التعليمية والمحتوى الإعلامي في تبني قضية الأيتام وتناولها بالشكل المناسب، داعياً جموع المشاركين بالمؤتمر إلى توطيد العلاقة بين المؤسسات الخيرية الكويتية والمؤسسات العاملة في مجال الأيتام، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات.

