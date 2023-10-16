اقتراحات الحياة الكريمة.. «تمشي»

الأولى

بحثت اللجنة التنسيقية التي تضم 48 نائبا في اجتماع نيابي موسع امس بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب الرئيس محمد المطير ترتيبات الخارطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل المقرر يوم 31 أكتوبر الحالي.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن الاجتماع بحث ترتيب الخارطة التشريعية بشكلها النهائي على ضوء قائمة الأولويات التي قدمها النواب، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية واعتمادها خارطة طريق للتعاون النيابي - الحكومي لدور الانعقاد الثاني المقبل.

وأكدت مصادر لـ«النهار» ان الاجتماع شهد إصراراً نيابياً على ضرورة تمرير بعض المقترحات التي تسهم بتحسين الحالة المعيشية للمواطنين في جدول دور الانعقاد المقبل حتى وان تحفظت الحكومة على بعضها.

من جهته قال النائب فهد المسعود: من ضمن مهام الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأستغرب إصرارها على رفض الاقتراحات التي تسهم في تحقيق الهدف رغم انسجام هذه الاقتراحات مع ما جاء في خطاباتها.

وأضاف: «لذلك على المجلس مسؤولية إقرار اقتراحات توفر الحياة الكريمة وهو محور أساسي في اجتماع يوم امس لوضع أولويات دور الانعقاد الثاني».