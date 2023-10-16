50 ديناراً زيادة شهرية في بدل طبيعة عمل الممرضين

الأولى

اعتمد وزير الصحة د. أحمد العوضي اعادة تصنيف بدل طبيعة العمل للممرضين لتكون فئتين «أ - ب»، بدلا من ثلاث فئات «أ - ب - ج».

ويترتب على اعادة التصنيف زيادة بدل طبيعة العمل للمستفيدين منه بمتوسط 50 دينارا شهريا، وذلك لنحو عشرة آلاف ممرض، موزعين بواقع 599 ممرضا كويتيا يعدل تصنيفهم من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، و98 ممرضا كويتيا من الفئة «ج» إلى الفئة «ب»، ليصل اجمالي عدد الممرضين الكويتيين المشمولين باعادة التصنيف إلى 697 ممرضا بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية لجميع المشمولين.

أما أعداد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين المشمولين باعادة التصنيف من الفئة «ب» إلى الفئة «أ» فيبلغ عددهم 4200 ممرض بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية، إلى جانب 3702 ممرض يعدل تصنيفهم من الفئة «ج» إلى الفئة «ب» ليصل اجمالى الممرضين غير الكويتيين المشمولين باعادة التصنيف إلى 7902 بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية.

الى ذلك يبلغ عدد الممرضين غير الكويتيين المشمولين باعادة التصنيف من المستعان بخدماتهم على بند المكآفات 601، بواقع 401 ممرض يعاد تصنيفهم من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، بواقع 200 ممرض من الفئة «ج» إلى الفئة «ب» بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية للمشمولين باعادة التصنيف.