عصر الفوائض المالية.. على الأبواب

الأولى

كشفت بيانات متخصصة عن دخول الكويت عصر الفوائض المالية مجددا خلال العام المالي الحالي 2023/2024، ولفتت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي: أن الكويت تحتاج إلى مستوى 64.8 دولاراً لبرميل النفط في العام الحالي و63.8 دولاراً في 2024 لتحقيق التعادل بين الايرادات والمصروفات.

ووفق تلك البيانات، فإن الكويت تتجه لتحقيق فوائض تقدر بـ 4 مليارات دينار، مع تحقيق متوسط للأسعار 90 دولاراً للبرميل خلال العام المالي 2023/2024، ومع انتاج يومي قدره 2.6 مليون برميل يومياً.

وتستهدف الكويت رفع حجم الفوائض المالية من خلال المزيد من الاستكشافات النفطية ورفع القدرات الانتاجية للآبار القديمة والعمل في الوقت نفسه على رفع نسب التكرير للنفط الخام.

وكانت وزارة المالية أعلنت تحقيق فائض قدره قدره 6.368 مليارات دينار في 2022/2023 لأول مرة بعد اخر مرة تحقق فيها فائض منذ تسع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الايرادات الاجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 في المئة عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار ايرادات نفطية،في حين بلغت الايرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 في المئة عن السنة الماضية.

وبحسب البيان بلغت المصروفات الاجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 في المئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23-22. وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي عند 97.1 دولاراً، كما بلغ المعدل اليومي للانتاج 2.693 مليون برميل.