محمد بن سلمان لبلينكن: يجب وقف العمليات

الأولى

الرياض - غزة - الوكالات :طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء في قطاع غزة، وأكد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني...(طالع ص 17-16).

وفيما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي استعداداتها لشن عملية برية في قطاع غزة استمر القصف العنيف ما ادى الى سقوط اكثر من 2300 شهيد وتشريد نصف سكان القطاع.

واجتمع ولي العهد السعودي أمس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها. وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي، ان اجتماعه مع ولي العهد السعودي في الرياض، كان «مثمرا للغاية». وتأتي زيارة بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة في المنطقة تشمل 6 دول عربية.

في غضون ذلك تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 2329 شهيدا، و9024 مصابا، وسجلت الامم المتحدة نزوح 1.2 مليون شخص وهو ما يعادل نصف سكان القطاع نحو الجنوب هربا من تهديدات اسرائيلية باجتياح بري واسع النطاق.

وكشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية وتشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن، وتدمير أكثر من 14 مستشفى مشيرا الى سقوط شهيد كل خمس دقائق.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» اطلاق 20 صاروخا على مستوطنتي نهاريا وشلومو في شمال اسرائيل بعد ساعات من اعلان مصدر في حزب الله اللبناني قصف موقع الراهب بالصواريخ.