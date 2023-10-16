مدير المستشفى الكويتي: لن نخرج إلّا إلى الجنّة

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غزة- الوكالات: وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء للمستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، فيما رفضت إدارة المستشفى الامتثال للأمر.

وقال مدير المستشفى الكويتي في مقابلة مع قناة «الجزيرة» امس إن «كل الموجودين في المستشفى مدنيون عزل، لن نخرج من المستشفى إلا إلى الجنة». وأضاف «العالم كله خذلنا ولن نترك أهلنا وحدهم.. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إلا الإبادة الجماعية لأهل غزة». وذكرت القناة في وقت سابق أن أحد أقسام المستشفى الأهلي في غزة أصيب بأضرار جسيمة إثر قصف إسرائيلي، وذلك بعد تلقيه هو أيضا تحذيرات إسرائيلية بضرورة الإخلاء الفوري.

وبشأن المستشفى الأردني الميداني في غزة، الذي تلقى أيضا إنذارا بالإخلاء قال مصدر أردني مسؤول إن «توجيهات ملكية» صدرت ببقائه في القطاع لعلاج الجرحى والمرضى.

من جهته، ذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري أن المستشفيات في غزة تعرضت للاستهداف بالصواريخ. وأضاف أن الوضع الصحي كارثي في قطاع غزة في ظل نقص المستلزمات الطبية.