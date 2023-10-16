الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الكويت تتمتع بقيادة حكيمة وشعب حر

الأولى

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي محيي الدين القرة داغي ان «الكويت أول دولة تدخل المساعدات الغذائية والدوائية لغزة...إنها دولة تتمتع بقيادة حكيمة وشعب حر وكريم».

وقال في تغريدات له: الكويت العزيزة دولة ذات مجلس نيابي وحكومي، وقد أدانت بشدة الهجمات الصهيونية.

وأضاف: الكويت دولة ذات حكم حكيم فقد أمرت بدعاء القنوت في الصلوات لغزة والفلسطينيين كما قامت بفتح باب التبرع العلني وتعليق الحفلات تضامناً مع غزة وكانت الكويت أول دولة تدخل المساعدات الغذائية والدوائية لغزة.

وقال: إنها دولة تتمتع بقيادة حكيمة وشعب حر وكريم... اللهم أعز الكويت وأهلها.. ما أجمل وأنبل شعب الكويت اعملوا ولا تعجزوا وإياكم والخور.

